Leko haalt Limbombe opnieuw bij de selectie, maar heeft geen plaats voor nieuwkomer Vanlerberghe

Club Brugge maakte vrijdag de selectie bekend voor zijn eerste competitiewedstrijd, uit bij Sporting Lokeren. Tegenover de Champions League voorronde tegen Basaksehir, komt flankaanvaller Antony Limbombe opnieuw bij de selectie. Nieuwkomer Jordi Vanlerberghe valt af.

Weinig veranderingen in de twintig namen voor de wedstrijd tegen Lokeren. Toch is de terugkeer van Limbombe opvallend. Coach Ivan Leko uitte zich vorige week nog erg kritisch over het gedrag van de flankaanvaller en nam hem niet op in de selectie tegen Basaksehir.

Voor Jordi Vanlerberghe, die voor meer dan een miljoen euro overkwam van KV Mechelen, heeft Leko geen plaats op de bank. Ook flankspelers Dorin Rotario en Dion Cools zijn niet geselecteerd. De geblesseerden Poulain, Acolatse en Mera ontbreken eveneens.