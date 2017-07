Dit heeft Kevin De Bruyne nodig volgens trainer Guardiola om een echte topspeler te worden

Kevin De Bruyne zit, nog voor het Engelse voetbalseizoen begint, in bloedvorm. In de oefenmatch tegen Real Madrid deelde De Bruyne drie assists uit, waardoor City met verrassende 4-1 cijfers won. Trainer Pep Guardiola had dan ook niets dan lof voor zijn middenvelder, en weet wat De Bruyne nodig heeft om de stap naar de absolute wereldtop te maken.

Donderdagnacht gaf Manchester City Real Madrid partij op de International Champions Cup, een vriendschappelijk voetbaltoernooi in de VS. City won dankzij een uitstekende De Bruyne, die in drie van de vier doelpunten een voet had.

De Bruyne kende een moeilijk tweede seizoen bij Manchester City, het eerste onder nieuwe coach Pep Guardiola. Onder de Spaanse coach moest De Bruyne meer helpen verdedigen werd hij minder uitgespeelde als aanvallende middenvelder. Tegen Real Madrid schitterde De Bruyne weer zoals vanouds, en dat had volgens Guardiola maar met één iets te maken. “Als de mindset van De Bruyne goed is, kan hij doen wat hij wil en is hij wereldtop. Ik merkte al snel dat hij veel beter presteert als hij optimistisch is, als zijn gemoedstoestand positief is. Er zijn niet veel spelers zoals hij in de wereld.”