Kortrijk-spits Papazoglou op huurbasis naar Noorse Aalesunds

Kortrijk - KV Kortrijk heeft vrijdag laten weten de Griekse aanvaller Thanasis Papazoglou voor de rest van het seizoen uit te lenen aan de Noorse eersteklasser Aalesunds FK. Papazoglou heeft in het Guldensporenstadion nog een contract tot het einde van het seizoen. In de terugronde van vorig seizoen verhuurden de Kerels de targetspits al aan het Nederlandse Roda JC.

De 29-jarige Papazoglou, geboren en getogen in Thessaloniki en opgeleid bij het plaatselijke Aris, kwam Kortrijk versterken in de zomer van 2015. Voordien verdedigde hij in eigen land de kleuren van Aris Saloniki (2006-2009), PAOK Saloniki (2009-2010 en 2010-2011), Asteras Tripoli (2010-2011), OFI Kreta (2012-2014), Olympiakos (2014) en Atromitos (2014-2015).

Bij Kortrijk kwam Papazoglou in anderhalf seizoen tot 46 officiële wedstrijden, waarin hij 9 keer scoorde.