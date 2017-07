De favoriete zomerwijn van Tom Coninx: “Wijn is als voetbal, boordevol verrassingen”

Wist je dat ik een zwak heb voor mooie wijnglazen?”, steekt sportjournalist en -presentator Tom Coninx (42) meteen van wal. “Kijk: dit glas is voor krachtige rode wijn, dit exemplaar voor meer gerijpte wijn en dit hier voor chardonnay .” Tom is trots op zijn collectie Riedelglazen, de Rolls Royce onder de wijnglazen. “Vooral het Superleggero-gamma is schitterend. Superlichte, gewoonweg fantastische glazen. Ik vind het al geweldig om juist naar die glazen te kijken. Want geef toe, goede wijn begint toch met een goed glas? Stijlvolle hebbedingetjes zijn het, net zoals mijn collectie vissen die ik sinds kort uit Italië invoer.”