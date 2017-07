Moeder bakt brownies voor school, maar dan doen de andere ouders een onsmakelijke ontdekking

Nadat een moeder op Facebook om advies vroeg omdat er grote heisa ontstaan was op de school van haar kinderen, ging haar post viraal. De vrouw had moedermelk gebruikt bij gebrek aan andere melk bij het bakken van brownies voor de koekjesverkoop van de school. Een andere moeder was er achtergekomen en maakte daar een groot probleem van. “lk weet niet wat te doen!”

“Ik heb brownies gemaakt voor de koekjesverkoop op school waar moedermelk in zat. Ik had geen tijd om naar de winkel te rennen en ik dacht niet dat het zo erg was (sommige kinderen zouden de voedingswaarde kunnen gebruiken, laat ons eerlijk zijn)”, zo luidde de post van de vrouw.

Dat bericht werd opgepikt door de populaire pagina Sanctimommy met de woorden: “Ik zal vandaag voor altijd onthouden als de dag waarop ik gestopt ben met het aanmoedigen van koekjesverkopen.”

Het bericht maakte heel wat reacties los, waaronder deze wel erg boze reactie van iemand die het onacceptabel vond dat de vrouw zoiets gedaan had. “Eerlijk, dit is bijna een criminele daad. Moedermelk kan, net als bloed of sperma, ziektes bevatten. Kinderen die niet de jouwe zijn in het geheim jouw lichaamsvloeistoffen voeden is wagelijk, twijfelachtig en op het randje van psychotisch. Nee, niet op het randje van, volledig psychotisch”, aldus de vrouw.

Ook de Amerikaanse voedselveiligheidsdienst deelt die mening en raadt al langer aan om geen ongeteste moedermelk te gebruiken van vreemden. “Als je overweegt een baby te voederen met menselijke melk van een andere bron dan de moeder van de baby, moet je weten dat er gezondheids- en veiligheidsrisico’s zijn voor de baby.”