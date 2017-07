Ouders van vermoorde Mailys: “Dit had vermeden kunnen worden”

De ouders van Mailys (24), die samen met haar grootouders vermoord werd door bodybuilder Alex Dean, getuigen aan het VRT Journaal hoe de politie de noodkreten van hun dochter niet ernstig nam. “Dit had vermeden kunnen worden”, stelt de vader van Mailys. Ze roepen de politiediensten om klachten van stalking ernstig te nemen.

“Er zijn tal van signalen geweest. Niet om de minste”, vertelt de vader. Zo vertelt hij hoe zijn dochter meerdere keren bedreigd is geweest door Dean, op een keer bedreigde hij haar met een mes aan het station van Brugge. “Ze is toen heel goed opgevangen door de spoorwegpolitie”, vertelt de moeder. “Daarna mochten we naar huis, de politie zou naar huis komen om de klacht op te nemen. Die avond zijn we misbegrepen geweest, zelfs uitgelachen, door de politie.”

Foto: Jeroen verstraete

De politie nam de verklaring van Mailys niet ernstig, aldus de moeder. “En toen heeft mijn dochter geantwoord: ‘Moet er eigenlijk eerst iets gebeuren voor jullie iets gaan doen?’”

Waarom de agenten Mailys niet ernstig namen weten de ouders niet. “Dit had anders kunnen lopen. Dit had volledig vermeden kunnen worden. Er moet aandacht gegeven worden aan stalking.” Ook noemen ze het gedrag van de agenten die de klachten niet ernstig namen “niet te tolereren”.

“Het enige dat wij willen, en ik weet zo dat ik dochter niet ga terugkrijgen, hoe graag ik dat ook zou willen, maar ik zou willen dat alle klachten au sérieux genomen worden. Zodat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.”