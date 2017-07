Begrijpe wie begrijpen kan: deze kinderlijke tekening van Donald Trump is net verkocht voor bijna 25.000 euro

Veel grote successen wist de Amerikaanse president deze week niet te boeken. Obamacare raakt maar niet afgeschaft en ook voor zijn uitspraak over transgenders in het leger kreeg de Amerikaanse president heel wat tegenwind. Zijn tekening van de skyline van New York daarentegen werd wel een succes en werd verkocht voor maar liefst 29.184 dollar, iets minder dan 25.000 euro.

Ook al woonde de Amerikaanse president jarenlang in Trump Tower, waar hij een meer dan degelijk uitzicht over New York had, veel blijft daar niet van over in de tekening die Trump in 2005 maakte voor een goed doel. Er kwamen uiteindelijk (maar) elf biedingen op het kunstwerk, dat ingezet werd aan een prijs van 9.000 dollar.

Uiteindelijk zou het werk verkocht worden voor 29.184 dollar aan een anonieme bieder. Omgerekend gaat het om zo’n 24.824 euro. Ter vergelijking: het bekende veilinghuis Christies verkocht onlangs een werk van de gerenommeerde Vlaamse kunstenaar Guy Vandenbranden voor 22.500 euro, zo horen we van Brecht Callewaert die in zijn galerie in Antwerpen de kunstenaar vertegenwoordigt.

Een kleine zoektocht op de website van het veilinghuis toont nog wel een paar kunstwerken die voor eenzelfde prijs van de hand gedaan werden. Welke zou jij kiezen?

Foto: Christies

Foto: Christies

Foto: Christies

Foto: Christies