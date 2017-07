Twee nieuwkomers in de Jupiler Pro League: “Mijn moeder komt niet meer kijken, ze kan de kritiek op mij niet aan”

We geloven hen wel als ze zeggen dat het jammer is dat er vijf scheidsrechters faalden voor hun (fysieke) tests. “Niet goed voor het imago van de arbitrage”, zeggen Limburgers Wesley Alen en Bert Put. Maar feit is dat de twee nieuwkomers in de Jupiler Pro League nu wel sneller hun kans zullen krijgen. Al moet het vooral ook plezant blijven.