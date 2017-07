Amazon-topman amper enkele uren de rijkste man op aarde om dan 6 miljard in rook te zien opgaan

Jeff Bezos, de topman van internetgigant Amazon, is amper enkele uren de rijkste man ter wereld geweest. Op één nacht tijd is zijn vermogen met 6 miljard dollar geslonken nadat het aandeel van Amazon een duik nam door de tegenvallende kwartaalresultaten, aldus het zakenblad Forbes. Bezos heeft 16 procent van alle Amazon-aandelen.

Voormalig Microsoft-baas Gates was al jarenlang koploper. Hij voerde de lijst al sinds mei 2013 aan. Bezos zat hem de laatste maanden echter al op de hielen, mede omdat de beurskoers van Amazon wad opgelopen. Daardoor groeide ook het vermogen van Bezos, die veel aandelen heeft. De 53-jarige Bezos was donderdagmiddag in totaal goed voor 90,9 miljard dollar. Dat is omgerekend bijna 78 miljard euro. Gates, die 61 is, moest het doen met een nettowaarde van 90,7 miljard dollar.

Diezelfde dag werden ook de kwartaalresultaten bekendgemaakt. Amazon kende een sterke winstdaling, vooral door hogere uitgaven. Door de bekendmaking nam het aandeel van het bedrijf een stevige duik en verloor Bezos zijn titel.

Afgelopen kwartaal was het bedrijf goed voor een winst van 197 miljoen dollar, of 0,40 dollar per aandeel. Dat is maar liefst 77 procent minder dan een jaar eerder. Analisten rekenden in doorsnee op een winst per aandeel van 1,41 dollar. De omzet kwam uit op 38 miljard dollar.

In totaal Bezos hij door de koersdaling ruim 6 miljard dollar van zijn totale vermogen in rook opgaan.