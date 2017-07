Ze moesten er lang op wachten maar de fans van Antwerp bewezen meteen een aanwinst te zijn voor eerste klasse

Antwerp speelde liefst dertien seizoenen in de Belgische tweede klasse. Het was voor de fans van de Great Old dan ook een overwinning op zich dat ze vrijdag eindelijk weer mochten aantreden in eerste. En dan pakten ze nog eens in één keer een punt tegen Anderlecht: 0-0.

De sfeer zat er snel goed in bij de RAFC-fans, die vrij vlug het stadion in Antwerpen bevolkt hadden. Er werd Bengaals vuur afgestoken en op één van de spandoeken stond: “We don’t come in peace”.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Foto: Photo News

Voor aanvang van de match tegen kampioen Anderlecht was het gevoel bij heel wat supporters dat er wel wat te rapen was. Onder andere Erik Van Looy keek met veel hoop uit naar de match, terwijl enkele gelukkigen de match vanuit een toren hoog in de lucht konden bekijken.

Ook tijdens de wedstrijd lieten de fans van de thuisploeg zich van hun beste kant zijn. Zowel in het stadion als op Twitter. Er werd een hele match lang sfeer gemaakt op de tribunes en de troepen van Bölöni werden aangevuurd als in de oude dagen. Wat uiteindelijk dus een punt opleverde, en een stevig applaus voor de spelers van de Great Old.

Antwerp is terug en daar kunnen we alleen maar blij om zijn, zo bleek vandaag.

The Great Old is terug. Prachtige sfeer op de Bosuil voor de Belgische openingswedstrijd tegen Anderlecht #antand — Rechtsbinnen (@tedbouw) 28 juli 2017

Jong en oud, ze willen erbij zijn. #antand pic.twitter.com/i6b8pMEXt9 — Sfeer R Antwerp FC (@AntwerpSfeer) 28 juli 2017

Supporters stuwen de spelers naar een punt! Het is bloed, zweet en tranen #antand — Sfeer R Antwerp FC (@AntwerpSfeer) 28 juli 2017

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency