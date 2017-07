Ze waren al hun dierbare foto’s kwijt, tot ze dit bericht op Facebook lazen

Brugge / Oostkamp - Aan de hand van een foto van een koelkastdoos wist de Nederlandse Mirjam Rijnsburger een koppel uit Ruddervoorde te traceren om hun collectie verloren vakantiekiekjes terug te bezorgen. “We zijn enorm dankbaar dat ze al die moeite deed.”

De verpakking van een defecte koelkast. Dat was de hoofdrolspeler tijdens de vakantie van Ann Perneel en Luc Roggeman uit Ruddervoorde. Toen het koppel tijdens hun reis in Oostenrijk de Krimml watervallen bezocht, verloren ze nietsvermoedend hun SD-kaartje waar vele jaren aan vakantiefoto’s op stonden. Toen de Utrechtse Mirjam Rijnsburger enkele uren later ook de watervallen bezocht, viel het oog van haar tienjarige zoon Koen op het kaartje.

Puur toeval

“Het ding is amper een centimeter groot, dus de vondst was eigenlijk heel toevallig”, lacht Mirjam. “Ik ben zelf nogal fanatiek met foto’s bezig en zag dus meteen wat het was. Toen ik eraan dacht hoe erg ik het zou vinden om mijn eigen foto’s op een dergelijke manier te verliezen, besloot ik het kaartje mee te nemen. Ik wilde graag te weten komen wie de eigenaars waren.”

Foto: rr

De Nederlandse slaagde op een wel erg opmerkelijke manier in haar opzet. “Een eerste aanwijzing waren de Belgische nummerplaten die we op de foto’s zagen. Maar plots viel ons oog op een foto van een kartonnen doos waar een elektrozaak uit Brugge bleek op te staan.” Mirjam vond er niet beter op om een foto van het koppel in een Brugse Facebookgroep te gooien, in de hoop dat iemand hen zou herkennen.

Hilariteit

De actie bleek een schot in de roos, want nog geen dag later had het koppel hun kaartje terug. “Opeens kregen we telefoon van mijn schoonbroer dat we op het internet stonden”, lacht Ann, de eigenares van het kaartje. “Hij had ons herkend, contact opgenomen met Mirjam en het telefoonnummer bezorgd.”

De twee bleken toen niet ver van elkaar in Oostenrijk te verblijven en spraken af om het kaartje terug te brengen. “We zijn erg dankbaar dat Mirjam al die moeite deed om onze foto’s terug te bezorgen”, zegt Ann. “De emotionele waarde die eraan vast hangt, is erg groot. Op het kaartje staan heel wat familieherinneringen en foto’s van de kinderen toen ze klein waren. Zo’n zaken kun je niet meer opnieuw doen.”

De opluchting maakte al snel plaats voor hilariteit. “Toen ik te weten kwam dat de foto die een defect aan een nieuw geleverde koelkast moesten bewijzen aan de basis lag van het verhaal, hebben we samen toch heel wat afgelachen.”