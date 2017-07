Zinho Vanheusden ontwikkelt zich goed bij Inter Milaan en dat is ook de Premier League-clubs niet ontgaan. Liverpool en Southampton informeerden naar de centrale verdediger, die vandaag zijn 18de verjaardag viert, maar kregen een kordate njet van de Italiaanse topclub te horen.

Inter heeft veel vertrouwen in onze landgenoot en wil hem niet laten gaan. Vanheusden heeft nog een contract tot medio 2019 in Milaan en maakt er in de voorbereiding deel uit van de eerste ploeg.