Dat de Antwerp-fans zich bij hun terugkeer op het hoogste niveau geamuseerd hebben met een gelijkspel tegen Anderlecht, is een understatement: de sfeer op de Bosuil was vrijdagavond indrukwekkend. Maar nog één man had meer dan al zijn medesupporters dolle pret: deze Antwerp-fan gooide een bal die in de tribune verzeild was terug naar Anderlecht-verdediger Ivan Obradovic. De Serviër deed - al dan niet bewust - mee aan het circus in Antwerpen...