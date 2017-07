REACTIES. Obbi Oulare: “Ik hoop dat ik speelgerechtigd was”

Antwerp heeft op de eerste speeldag in de Jupiler Pro League meteen van zich laten horen. De Great Old hield voor in een overvolle Bosuil kampioen Anderlecht in bedwang. Het werd 0-0. Na afloop waren ze bij Antwerp dan ook erg tevreden met het resultaat.

Bolat: “Dit is een droomdebuut”

“Dit is zeker en vast een droomdebuut”, stelde Antwerp-doelman Sinan Bolat. “Deze groep heeft twee maanden heel hard gewerkt om dit op het veld te laten zien. We zijn ontzettend blij met dit gelijkspel. We hebben in de eerste helft gedomineerd, in de tweede helft wisten we dat ze zouden komen. Ik heb zelf mijn job gedaan. Daarvoor ben ik hier. Ik hoop dat ik alle twijfels heb weggespeeld. Die twijfels waren normaal na mijn passage in Brugge. Maar ik heb nooit aan mezelf getwijfeld.”

Oulare: “Ik hoop dat ik speelgerechtigd was”

Obbi Oulare, die pas donderdag tekende bij Antwerp, stond meteen in de basis. “Ik was mentaal voorbereid op deze match. Ik denk dat ik de ploeg goed geholpen heb. Of ik speelgerechtigd was? Ik hoop het. 0-0 tegen het grote Anderlecht in onze eerste match: ik denk dat iedereen tevreden is.”

Bölöni: “Goed begin”

“Of we dit punt als een zege kunnen zien? Dat zou ik niet zeggen, dit is gewoon een goed begin van ons kampioenschap”, stelt Laszlo Bölöni. “In de eerste helft hebben we Anderlecht goed opgevangen en hadden we misschien zelfs kunnen scoren. Maar na de pauze hebben we standgehouden dankzij ons hart en publiek. Bolat? Hij stond zo ver van mij, ik heb er niet te veel van gezien.”

Kums: “Weinig ruimte”

Bij Anderlecht waren ze uiteraard minder tevreden met de 0-0. “Als je hier je eerste wedstrijd speelt met deze supporters, dan weet je dat het begin moeilijk wordt”, aldus Sven Kums. “Er was weinig ruimte om te voetballen. Daar waren we op voorbereid. In de tweede helft ging het veel beter. We speelden bijna de hele tweede helft op hun veld en hadden ook enkele goede kansen. We waren na de pauze dominant en hebben getoond dat we er ook op fysiek vlak staan.”

Weiler: “Dit is voetbal”

“Dit was de match die we verwacht hadden, met veel emoties bij Antwerp in de beginfase”, aldus Anderlecht-coach René Weiler. “Op het einde zag je bij hen veel spelers met krampen. We hebben geprobeerd om kansen te creëren, maar dat was niet makkelijk. Frustratie? Dit is voetbal. Ik ben niet echt tevreden over het resultaat, maar de manier waarop we in de tweede helft gespeeld hebben stond me wel aan.”