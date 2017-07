Ze zijn oud, ze zijn lelijk, maar oude voetbaltruitjes leveren tot wel duizend euro op

Duik dit weekend uw zolder op en ga op zoek naar die oude voetbalshirts waarmee u in uw jonge jaren over het veld paradeerde. De hype rond die shirts is zo groot dat de prijzen de hoogte inschieten en een ­speciale tentoonstelling errond in Londen over­rompeld werd. “Zo’n truitje van Beerschot uit de jaren 70, daar wordt over de hele wereld naar gezocht”, zegt Neal Heard, die er een boek over schreef.