Bartolomé Marquez ruilde uitzicht op Sagrada Familia voor hotelkamer op Stayen: “Gent? Het is straks gewoon 11 tegen 11”

Of de Kanaries klaar zijn voor het grote werk? Zelfs de nieuwe Spaanse coach Bartolomé Marquez wacht aarzelend af. Speelt hij straks in een 4-4-2? Of toch liever met één diepe spits in een 4-2-3-1? “Het systeem dat we hanteren is niet belangrijk. Wel het concept. Eens de jongens dat opgepikt hebben, zie ik STVV punten pakken.”