Na inspanningen met witte kassa is de horeca boos om het zomerakkoord van regering-Michel: “Stank voor dank”

“Het is gedaan met ons constructief op te stellen”, zegt de voorzitter van Horeca Vlaanderen. “De voorbije jaren hebben we steeds meegewerkt, maar dat levert blijkbaar niks op. Het Zomerakkoord ziet ons compleet over het hoofd.” Daarom gaat Horeca Vlaanderen zich nu beraden over acties, te beginnen met zo veel mogelijk rechtszaken aan te spannen tegen de “oneerlijke concurrentie” die door de regering ­gestimuleerd wordt.

Het gaat niet goed met de ­horeca. “We zijn de enige sector waar het aantal faillissementen blijft stijgen, zelfs nu de economie groeit”, zegt ­Filip Vanheusden, voorzitter van Horeca Vlaanderen en uitbater van twee restaurants in Hasselt. Hij had deze week gehoopt op een extra steuntje in de rug van de regering-Michel. Daar had Horeca Vlaanderen ook voor gelobbyd, nadat ze eerst constructief had meegewerkt aan de invoering van de witte kassa.

“Maar er zit in het Zomer­akkoord geen enkele steun voor de horeca”, zegt Vanheusden. “Integendeel zelfs, veel maatregelen zijn net nadelig.” Hij geeft als voorbeeld de uitbreiding van de flexi-jobs. Die bestaan nu alleen in de horeca, maar worden straks ook in andere sectoren mogelijk, bijvoorbeeld bij bakkers, slagers en kappers.

“Maar die flexi-jobs hebben wij gekregen als compensatie voor de invoering van de witte kassa”, aldus Vanheusden. “Ik ben blij voor die andere sectoren, maar waarom moeten zij geen witte kassa invoeren? De slagers zijn met hun traiteurdiensten nu al de grootste concurrent van de horeca. Zij worden nu nog eens extra bevoordeeld.”

Eenzelfde verhaal met de lastenverlaging in de bouwsector. “Het is hen van harte gegund, maar waarom krijgen zij dat zonder de invoering van een registratiesysteem, en hebben wij dat wel moeten slikken?”

Een derde voorbeeld is voor Vanheusden de mogelijkheid om 500 euro onbelast bij te verdienen. “Iedereen kan binnenkort in zijn achtertuin wat horeca beginnen te spelen. Maar de echte horeca­zaken moeten zich wel aan ­allerlei ­regels onderwerpen en belastingen betalen.”

Niet lijdzaam ondergaan

Voor Horeca Vlaanderen is de maat vol. “Er moet een gelijk speelveld komen. Het klopt niet dat iemand via Airbnb geen belastingen moet betalen en geen regels moet volgen, terwijl elke B&B dat wel moet. We gaan nu zo veel mogelijk rechts­zaken aanspannen om de oneerlijke concurrentie weg te werken”, zegt de voorzitter.

Daarna komen er mogelijk nog andere acties. “Daarover gaan we ons nog beraden”, zegt Vanheusden. “Eén ding is zeker: we gaan dit niet lijdzaam ondergaan. We zijn lang genoeg diplomatisch en constructief geweest. Dat haalt blijkbaar toch niks uit. Het is gedaan met vriendelijk zijn.”