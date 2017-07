Waarom de eerste WK-punten dit weekend voor het grijpen liggen voor Stoffel Vandoorne

Na de Grote Prijs van Hongarije van dit weekend mag het hele F1-circus een paar weken op vakantie. Stoffel Vandoorne zou de zomerpauze maar al te graag op een positieve noot ingaan en de bochtige omloop van Boedapest leent zich daar uitstekend toe. Vijf redenen waarom we dit weekend op de eerste WK-punten voor de Belgische F1-rijder kunnen rekenen.

Volg de GP van Hongarije zondag LIVE!

1. Steeds competitiever

Eigenlijk had Stoffel Vandoorne nu al een paar punten achter zijn naam moeten hebben. In Monaco en Azerbeidzjan liet hij het zelf een beetje liggen, in Silverstone liet de tactiek van McLaren hem in de steek.

Maar de Britse GP leverde ook heel wat positieve punten op. De McLaren-Honda toonde zich opnieuw wat competitiever en Vandoorne wist met een achtste plek de beste startpositie uit zijn nog jonge F1-carrière te veroveren. Een heel verschil met het geweeklaag van het begin van het seizoen.

2. Motor speelt weinig rol

Dit weekend zou het op de technische Hungaroring nog beter kunnen lopen. Het ‘Monaco zonder muren’ is één van die circuits waar het vermogen van de krachtbron minder belangrijk is. Dat is goed nieuws voor Vandoorne. Hoewel de Japanners van Honda hun motor steeds beter – of minder slecht, 't is maar hoe u het bekijkt – proberen te maken, is het verschil met andere F1-motoren nog steeds veel te groot.

Die kloof speelt in Hongarije echter veel minder een rol. Hier komt het chassis van de auto’s beter tot zijn recht. Een goede wegligging en een goede bochtensnelheid brengt je al een heel eind. En daar zit het bij de McLaren wel snor.

3. Favoriete circuit

Bovendien heeft Vandoorne wel wat met de Hungaroring. “Klopt, het is één van mijn favoriete circuits”, stelt de West-Vlaming. “En de stelling dat we hier punten kunnen scoren, daar kan ik me wel in vinden. Alleen mogen we geen enkele fout maken, want de verschillen in het middenveld zullen ook hier heel klein zijn.”

4. Geen toekomstzorgen

Vandoorne lijkt zich weinig zorgen te moeten maken over zijn nabije toekomst. Het ‘silly season’ – waarbij voor volgend jaar zowat elke rijder bij elke renstal wordt gesignaleerd – kan hij rustig aan zich laten voorbijgaan. De glimlach waarmee hij vragen over zijn toekomst beantwoordt, laat vermoeden dat Vandoorne met zekerheid weet dat hij volgend jaar ook nog voor de Britse renstal zal uitkomen. Die gemoedsrust moet helpen om dit weekend sterk voor de dag te komen.

5. Boost voor Spa

En punten scoren zo net voor de zomerbreak: het kan Vandoornes heel lastige seizoensstart meteen doen vergeten. De psychologische boost van zo’n opkikker mag niet worden onderschat.

Aan steun zal het Stoffel Vandoorne in ieder geval niet ontbreken. Naast zijn vaste supporters zal iemand in de Ardennen ook wel de vingers gekruist houden. Een goed resultaat van Vandoorne zou de organisator van de Belgische Grand Prix immers goed uitkomen. Hoewel de ticketverkoop niet echt slabakt – vooral met dank aan noorderbuur Max Verstappen – zouden punten voor Vandoorne toch nog een extra boost betekenen. En meteen ook de kans verhogen dat niet alle tribunes in Francorchamps oranje kleuren.