Standard-coach Sa Pinto wil meteen resultaat behalen: “Het mooie voetbal is voor later”

Ricardo Sa Pinto leeft ogenschijnlijk ontspannen naar zijn eerste officiële wedstrijd als Standard-trainer toe. Waarom zou de 44-jarige Portugees zich ook druk maken? Slechter dan vorig jaar kan haast niet en de voorbereiding verliep voorspoedig. “Op hoeveel procent we zitten? Mentaal op 100 procent, de rest komt met de matchen.”

Dat Standard het seizoen opent in het Mechelse AFAS-stadion heeft iets symbolisch. Het was op datzelfde podium dat de Rouches twee seizoenen geleden, op de slotspeeldag van reguliere competitie, met een 4-0-nederlaag hardhandig naar Play-off 2 werden verwezen. Het begin van het einde voor Yannick Ferrera, bleek later.

En het was ook daar waar vorig seizoen diezelfde Ferrera mét Mechelen triomfeerde tégen Standard. De pro-Ferrera-gezangen die de Mechelse supporters tegen het slot van de wedstrijd inzetten, deden pijn in Luik en illustreerden tegelijkertijd de chaos binnen de club.

Daniel Van Buyten is er niet meer en Olivier Renard is nu de enige sportieve baas in Luik. Hij haalde achtereenvolgens grote namen als Sébastien Pocognoli, Paul-José Mpoku en Guillermo Ochoa binnen. Vroeg in de transferperiode – tegen de gewoonte in – en dat was niet onbelangrijk om het dalende vertrouwen bij de supporters in de kiem te smoren. “Ervaren ­spelers waar veel moeite voor is gedaan”, zegt Ricardo Sa Pinto. “Ik ben blij dat ik zo vroeg op ze kan rekenen.”

Type-elf

De Portugees kan dus vroeg rekenen op zijn type-elf. “Ik heb inderdaad elf namen in mijn hoofd”, verzekert hij. “En neen, ik zal ze je niet geven”, voegt hij er al lachend aan toe.

Al herbergt de basiself van zondag amper geheimen. Sa Pinto hakte in de laatste oefenwedstrijden al veel knopen door en liet een aantal spelers (Raman, Luchkevych) zelfs helemaal niet meer opdraven. “Toch heb ik met de volledige kern van 27 spelers getraind deze week. We gaan het nodige doen om voor enkele jongens een oplossing te zoeken (Zulte Waregem is nog steeds een optie voor Raman, nvdr.). Dergelijke situaties zijn voor niemand makkelijk en je kunt maar elf spelers opstellen.”

Sa Pinto kan op een volledig fitte kern rekenen. “Mentaal zijn we ook 100 procent klaar ervoor. Fysiek kunnen we nog verbeteren, maar dat zal met de matchen komen. We zijn zeer gemotiveerd en hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: de drie punten tegen Mechelen. Ik weet dat het niet gemakkelijk zal worden, want het zal er chaud zijn.”

Al meermaals gaf Sa Pinto te kennen dat hij de eerste weken vooral in blok zal spelen. De linies kort op elkaar en met Merveille Bokadi en nieuwkomer Uche Agbo twee brokken graniet in het centrum van het middenveld. “Het mooie voetbal is voor ­later”, klinkt het.

Offensieve weelde

Op de rechtsachter krijgt Goreux de voorkeur op Fai, die door ­interlandverplichtingen met Kameroen later aansloot. Scholz en Laifis vormen het hart van de verdediging. Zij krijgen de voorkeur op Kosanovic. De Serviër wil graag andere ­oorden opzoeken, maar zijn overgang naar Olympiakos is (voorlopig) van de baan.

Des te indrukwekkender is het offensieve compartiment van de Luikenaars. Mpoku en een herboren Dossevi verdringen Edmilson, Ndongala en co. naar de bank.