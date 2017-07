CLUBNIEUWS. Roef mag (nog) niet weg bij Anderlecht, Standard verrast met aanvoerdersband

Welke doelmannen zullen in september nog deel uitmaken van de Anderlecht-kern? Met Matz Sels, Frank Boeckx, Mile Svilar en Davy Roef liggen er maar liefst vier spelers onder contract die allen op één of andere wijze een basisplaats kunnen claimen. Die laatste was bijna weg naar de Nederlandse Eredivisie, maar toen strooide ziekte van Svilar roet in het eten. En bij Standard heeft coach Sa Pinto de aanvoerdersband verrassend aan een nieuwkomer toevertrouwd. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Roef mag (nog) niet naar Excelsior

Davy Roef was gisteren op de Bosuil effectief tweede keeper bij Anderlecht. De doelman stond vorige week nochtans op het punt te tekenen bij het Nederlandse Excelsior Rotterdam, maar dat werd voorlopig geblokkeerd door Anderlecht. Roef wil snel een oplossing, maar is deels afhankelijk van Mile Svilar. Die was vorige week wat ziekjes, maar zit vooral niet meer op één lijn met Anderlecht. Het bestuur wil zijn contract dat in 2018 afloopt graag verlengen, maar zonder uitzicht op speelkansen is dat geen optie. Meer nog, Svilar lijkt momenteel aan te sturen op een (definitief) vertrek.

Nog opvallend bij Anderlecht gisteren was dat Thelin niet in de selectie zat. Ganvoula kreeg de voorkeur als tweede spits.

Pocognoli krijgt aanvoerdersband

Lang heeft Ricardo Sa Pinto getwijfeld over wie hij nu de aanvoerdersband bij Standard zou geven, maar vrijdag maakte hij zijn definitieve keuze bekend: Sébastien Pocognoli. De linksback volgt Alexander Scholz op. “Ik heb veel aanvoerders”, herhaalt trainer Sa Pinto de woorden die hij de voorbije weken zo vaak gebruikte. “Maar ik moest iemand kiezen en de keuze is op Poco gevallen. Het is belangrijk om iemand te hebben die altijd aanwezig is op het veld. Poco heeft de ervaring en het karakter, ik heb zo ­iemand nodig om de eenheid binnen de ploeg te bewaren.”

Pocognoli is vanzelfsprekend opgetogen. “Het is een grote eer voor mij om als Luikenaar aanvoerder te zijn van Standard.”

Hij geeft aan geregeld in gesprek te zullen gaan met de andere ‘leiders’ van de selectie. “Goreux, Mpoku, Scholz, Legear, Gillet,... Ochoa? Hij zeker ook. Als aanvoerder van Mexico heeft hij een interessante visie.”

Intussen is Ishak Belfodil nog altijd speler van Standard. Maar is hij dat ook begin september nog? De 25-jarige Algerijnse aanvaller blijft ­gegeerd op de markt. Spartak Moskou en Hannover 96 zijn twee van de vele clubs die dit jaar al ­interesse toonden en zij sturen zondag een scout naar het stadion van KV Mechelen om hem te bekijken. Nog schoon volk daar trouwens. Zo sturen ook Manchester City, ­Arsenal, Dortmund en AC ­Milan een mannetje.

Operatie dreigt voor Bossut

Het wordt afwachten wie vanavond bij Zulte Waregem de competitie start tussen de palen. Louis Bostyn testte gisternamiddag achter gesloten deuren of hij fit geraakt. Sammy Bossut wordt het in ieder geval niet. De 31-jarige keeper is nog steeds op de sukkel met zijn buikspieren. “Het gaat om pubalgie”, verduidelijkt coach Francky Dury. “Zijn blessure verergert niet, maar veel verbetering zien we nu ook weer niet. We wachten nog wat af. In de derde week van augustus maken we de balans op. Dan moeten we misschien operatief gaan ingrijpen.” Bossut liep de blessure aan de buikspieren op in de bekerfinale in mei. Afgelopen week rondde Essevee de komst van Nicola Leali af. Indien Bostyn toch niet fit raakt, zal de huurling van Juventus vanavond op Eupen meteen zijn debuut mogen maken.

Ook Kingsley Madu zal een drie tot vier weken out zijn. De Nigeriaanse linksachter blesseerde zich op training aan de enkel. Zijn spier rond de wreef is een beetje gescheurd. Met Hamalainen heeft Essevee nog een linksachter in zijn rangen. Gertjan De Mets hervatte de passingsoefeningen. De spier onderaan zijn grote teen was gescheurd. Volgens Dury herstelt de middenvelder traag en gaat het om een vervelende kwetsuur. Grigoris Kastanos traint verder nog individueel. Hij kampt met een hamstringblessure.

Vukovic en Maehle fit

Bij RC Genk zijn doelman Vukovic en rechtsback Maehle zijn fit geraakt. De Deen start allicht, de Australiër moet Jackers laten voorgaan. Nastic verhuist daardoor weer naar links. Trossard fungeert allicht als spelverdeler. Nieuwkomer Aidoo zit bij de ­selectie, Ingvartsen nog niet.

Genk gaat trouwens zijn 30ste seizoen in. Dat wil de club de nodige luister bijzetten.Bij elke thuismatch zal Erik Gerits voor de aftrap aan de zijlijn een verhaal brengen over een hoofdstuk uit de clubgeschiedenis. Telkens zullen ook één of meer gasten worden geïnterviewd. Vandaag zijn dat Mathy Billen en Pier Janssen.

Interesse voor overbodige AA Gent-spits

De overbodige AA Gent-aanvaller Simon Dhie­dhiou (26) staat in de belangstelling van het Franse Valenciennes. Hij werd vorig seizoen al uitgeleend aan Moeskroen. Er zou interesse zijn van Sampdoria voor Stefan Mitrovic (27), maar het lijkt sowieso onwaarschijnlijk dat Gent hem laat gaan.

Sinds vorig seizoen werken AA Gent en KRC Gent intensief samen, met als bekroning de realisatie van het nieuwe oefencomplex in Oostakker. In het kader van deze ruimere samenwerking zoeken beide clubs nu een coördinator die instaat voor de boekhoudkundige, administratieve, commerciële en sportieve ondersteuning van de verschillende activiteiten die doorgaan op het complex. Kandidaten kunnen voor 10 augustus bijkomende inlichtingen bekomen via www.hudson.be of solliciteren met vermelding van referentie BE760192.

Schoofs onzeker door blessure

KV Mechelen toonde zich met Schoofs, Drazic, Kawaya en Rherras zeer actief op de transfermarkt. “Op papier zijn we sterker dan vorig seizoen”, zegt trainer Yannick Ferrera. “Maar tussen papier en het veld is een groot verschil. Het is nu een kwestie het allemaal waar te maken.”

Nog dit: het is niet zeker of Rob Schoofs zal starten. De Truienaar kampt door een blessure vorige week nog met een achterstand.

Geen plaats meer voor Rolland

Bij KV Kortrijk is Ivanof nog maanden out, maar hij bleef in afwachting van zijn operatie wel de conditie onderhouden. Hij wordt volgende week geopereerd. Hervé Kage blijft voorlopig individueel trainen. Budkivskyi traint voluit mee, maar is nog onvoldoende wedstrijdfit. Hij start op de bank. Voor Rolland, die met de B-kern traint, is er geen plaats in de selectie.

Dan toch spierscheur voor Overmeire

Ondanks eerdere berichtgeving kampt Lokeren-aanvoerder Killian Overmeire toch met een spierscheur in de bil. De 31-jarige middenvelder staat drie tot vier weken aan de kant en mist zo dus de competitiestart. Vorig jaar miste Overmeire ook al de terugronde met een schouderblessure. Mijat Maric is wel fit voor de wedstrijd van vanavond tegen Club Brugge. Straetman en Ofkir zijn nog geblesseerd.

Eén of twee diepe spitsen?

STVV traint vandaag nog op Stayen. Hamvraag is of Marquez met één of twee diepe spitsen speelt. Mits één spits, komt Asamoah wellicht in de ploeg. Ook vrijdag op training probeerde Marquez verschillende concepten uit. Bezus en Ayala hebben nog een achterstand goed te maken, zij komen nog niet in de kern. De Braziliaan Adao trainde ook weer mee tijdens de gesloten sessie op Stayen. Hij blijft allicht ook volgende week nog, weliswaar op proef.