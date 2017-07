Ivan Leko houdt vast aan zijn systeem: “Beste Club vorig seizoen was met drie verdedigers”

Tijd om vertrouwen te tanken. Na een matige voorbereiding en de driedubbele klop tegen Basaksehir start Club Brugge vanavond de competitie op Lokeren. Coach Ivan Leko doet dat wellicht opnieuw met drie verdedigers.

Al sinds het begin van de voorbereiding wordt er bij Club Brugge gevraagd om tijd en geduld. Niet geheel onterecht, gezien de vele wijzigingen na het vertrek van Michel Preud’homme. Enig probleem: Club hééft geen tijd. Vanavond moet het een zege (en vertrouwen) pakken in de competitieopener op Lokeren en woensdag al volgt de terugwedstrijd tegen Basaksehir.

Zes weken na de eerste training is de defensie nog steeds een boeltje. Het systeem met drie centrale verdedigers draait vierkant en het ontbreekt aan stabiliteit. Maar Leko lijkt er vooralsnog niet aan te denken zijn keuze te herzien. “Het systeem is belangrijk, maar dan ook weer niet. Mijn prioriteit is de manier van voetballen, wat we met de ploeg willen brengen op het veld. Het is een kwestie van evenwicht. We hebben al verschillende dingen geprobeerd, maar het belangrijkste is dat de spelers weten we met bal en zonder bal moeten doen.”

“En we weten heus wel wat er misliep woensdag. De tegendoelpunten kwamen er niet door ons systeem of door een slechte organisatie, wel door geluk en een minder moment van enkele spelers. Ook focus en concentratie zijn belangrijk. Wij doen ons verdedigend werk met tien spelers en de keeper. Vorig seizoen speelde Club Brugge zijn beste wedstrijden in een systeem met drie centrale verdedigers. Denk maar aan de matchen tegen AA Gent in de play-offs en op Standard. Ook in de Champions League speelde Club zo bij momenten niet onaardig.”

De Kroaat heeft een punt, maar een beetje defensieve zekerheid zou vanavond geen kwaad doen. Aanvaller Dennis sprak na de wedstrijd tegen Basaksehir nog over een gebrek aan communicatie. Dan denk je toch meteen aan Timmy Simons? De nieuwe ‘mentor’ traint elke sessie mee en speelde ook wat oefenwedstrijden, maar blijft vooralsnog op de bank – zoals afgesproken. Nochtans kan iemand als Simons ervaring, lijn en stabiliteit brengen in een twijfelende verdediging.

Leko laat niet in zijn kaarten kijken, maar geeft wel aan dat hij tegen Lokeren mogelijk roteert. Ondertussen schudt hij de groeiende druk van zich af. “De druk is niet groter dan woensdag, want geen enkele ploeg is al met de vingers in de neus gaan winnen op Lokeren. Maar nogmaals: we weten waar we mee bezig zijn en we weten wat we op Lokeren moeten doen.”