Transferitis in de koers: deze twaalf toprenners staan mogelijk op verhuizen

Roelandts naar BMC, Keukeleire naar Lotto-Soudal en Theuns naar Sunweb. Heel wat Belgen hebben hun transfer al gemaakt, maar op die van de internationale toppers is het nog wachten. Vanaf dinsdag 1 augustus mogen transfers officieel worden gecommuniceerd en barst de ‘transferitis’ echt los. Wij zetten het gespeculeer rond de twaalf grootste dossiers even op een rij.

Foto: Photo News

Fabio Aru (27)

Nu bij: Astana sinds 2012

Kan naar: UAE Fly Emirates

Hangt af van? De ploeg uit Abu Dhabi met Italiaanse verankering wil na een mager eerste jaar meedoen met de allergrootsten. Dankzij een budgetverhoging naar circa 18 miljoen euro worden zij de grootste kooplustigen van deze transferperiode. Aru is een prioriteit, maar zijn hoge looneisen (2 à 3 miljoen euro) spelen vooralsnog parten. Was ook aangeboden bij Trek-Sega­fredo, maar daar hebben ze al Contador en Mollema onder contract en ontbreekt het aan budget. Kwestie van dagen.

Foto: AP

Louis Meintjes (25)

Nu bij: UAE Fly Emirates sinds 2017

Kan naar: Dimension Data

Hangt af van? Werd voor het tweede jaar op rij achtste in de Tour. Een notering waar de Emiraten geen genoegen mee nemen. Als Aru en/of Dan Martin worden aangetrokken, is de uitweg vrij. Dimension Data, waarvoor hij tussen 2013 en 2015 reed, is kandidaat nummer één. Zij hebben nood aan een klassementsrenner om hun mager aantal WorldTour-punten op te waarderen. Ook Bahrain-Merida hengelt naar zijn diensten, maar zij zitten krap bij kas en gaan vol voor Pozzovivo, die weg mag bij AG2R.

Foto: Photo News

Nairo Quintana (27)

Nu bij: Movi­star sinds 2012. Heeft nog contract tot 2019

Kan naar: Team Sky of blijven bij Movistar

Hangt af van? De komst van Landa naar Movistar. Hoewel hij nog een contract van twee jaar heeft, is de relatie tussen de Colom­biaanse klimmer en zijn ploeg danig verzuurd. Om weg te kunnen bij Movistar moet een kapitaalkrachtige ploeg zijn contract afkopen. De enige ploeg die daartoe in staat is, is Team Sky. Bij de Britten zou Quintana kunnen proberen uit het dal te kruipen. De meest onwaarschijnlijke transfer van deze lijst.

Foto: BELGA

Marcel Kittel (29)

Nu bij: Quick Step Floors sinds 2016

Kan naar: Katusha-Alpecin of blijven bij Quick Step Floors

Hangt af van? Het vertrek van Alexander Kristoff. Als de Noor vertrekt, komt er bij Katusha budget vrij voor Kittel. De Duitse cosponsor Alpecin aast op de welgevormde Duitse sprinter. Met Tony Martin vindt hij bij Katusha ook zijn oude maatje terug. Een langer verblijf bij Quick Step Floors is niet uitgesloten, maar dan moet Lefevere met extra geld over de brug komen, terwijl hij met Gaviria nog een Tour-hongerige topsprinter in zijn rangen heeft.

Niki Terpstra (33)

Nu bij: Quick Step Floors sinds 2011

Kan naar: ?

Hangt af van? Patrick Lefevere. De Nederlander wil graag blijven, maar in tegenstelling tot bij Stybar is dat veel minder zeker. Terpstra is geen goedkope en de vraag is of Lefevere hem met zijn nieuwe ploeginvulling nog kan betalen. De interesse van andere ploegen is onduidelijk. LottoNL-Jumbo heeft te weinig geld. Cannondale heeft al Vanmarcke en Van Baarle voor het voorjaar. Bij Sunweb past hij niet in de ploegvisie. Orica-Scott, Katusha-Alpecin, Astana en UAE Fly Emirates lijken de enige alternatieven indien Lefevere niet toehapt.

Foto: Photo News

Daniel Martin (30)

Nu bij: Quick Step Floors sinds 2016

Kan naar: UAE Fly Emirates of blijven bij Quick Step Floors

Hangt af van? Met Bob Jungels en ­Laurens De Plus heeft Lefevere al twee ronderenners voor de toekomst in zijn portefeuille. In de Waalse klassiekers gaf Julian Alaphilippe al zijn jawoord. De zesde van de afgelopen Tour geniet interesse vanuit Abu Dhabi, die hem aan Aru willen koppelen in het rondewerk. Al heeft Martin het de voorbije twee jaar steeds naar zijn zin gehad bij Lefevere. Kiest hij voor zijn hart of voor het geld?

Foto: BELGA

Zdenek Stybar (31)

Nu bij: Quick Step Floors sinds 2011

Kan naar: blijven bij Quick Step Floors

Hangt af van? Tijd. Zowel de Tsjech zelf als Lefevere hebben oren naar een verlengde samenwerking. En met de Tsjechische team­eigenaar Zdenek Bakala heeft Stybar altijd een stapje voor op de anderen. Zijn Tour in dienst van Kittel en Martin werd bij de ploeg sterk geapprecieerd. Een nieuw contract is slechts een kwestie van tijd.

Foto: Photo News

Alexander Kristoff (30)

Nu bij: ­Katusha sinds 2012

Kan naar:Astana en UAE Fly Emirates

Hangt af van? Zijn looneisen. Hoewel hij al twee jaar geen grote koers meer won, zijn de looneisen van de Noor (1,5 miljoen euro) erg hoog. Bij Katusha willen ze aan die voorwaarden niet toegeven. Bij Astana kunnen ze wel een sterke klassieke renner gebruiken, maar ook Vinokourov schrok van zijn prijs. Misschien biedt de kersverse geldbuidel van de Emiraten een alternatief. Kristoff werd zelfs aangeboden bij Lefevere, maar dat lijkt uit den boze.

Foto: Photo News

Mikel Landa (27)

Nu bij: Team Sky sinds 2016

Kan naar: Movistar, Astana, UAE Fly Emirates

Hangt af van? Na twee jaar knechten bij Sky en daarvoor ook al bij Astana, wil Landa eindelijk voor eigen rekening rijden. Movistar is kandidaat nummer één om de Bask in te lijven. Zeker als Quintana de omgekeerde beweging zou maken. Ook zijn ex-ploeg Astana en het in deze transferperiode constant genoemde UAE Fly Emirates worden genoemd als kandidaten. De knoop wordt de komende dagen/week door­gehakt.

Foto: AFP

Bryan Coquard (25)

Nu bij: Direct Energie sinds 2013

Kan naar:Team ­Pineau, Quick Step Floors, Lotto-Soudal

Hangt af van? Jérôme Pineau. Tijdens de Tour leek de overstap van Coquard naar de nieuwe Franse pro-continentale ploeg een zekerheid. Maar met de ontbolstering van Barguil zien de geldschieters uit Bretagne ook brood in die kopman. Met een budget van circa 6,5 miljoen euro is een combinatie van beiden haast onmogelijk. Als Kittel vertrekt bij Quick Step, lijkt Coquard een geschikte vervanger.

Foto: Photo News

Warren Barguil (25)

Nu bij: Sunweb sinds 2013. Heeft nog contract tot 2018

Kan naar: FDJ, Team Pineau, Direct Energie, Sky, Astana

Hangt af van? Coquard. Als Coquard niet naar de ploeg van Pineau trekt, is de kans ­reëel dat Barguil de kopman wordt van de nieuwe ploeg. Met Direct Energie – dat al zeker Coquard ziet vertrekken – en FDJ zijn er nog Franse kapers op de kust. Ook Team Sky en Astana hebben hun interesse geuit.

Foto: EPA

Rigoberto Uran (30)

Nu bij: Cannondale sinds 2016

Kan naar: Cannondale, Astana, UAE Fly Emirates

Hangt af van? Jonathan Vaughters. Na zijn tweede plaats in de Tour is de Colombiaan plots opnieuw hot. Een verlengd verblijf bij de ploeg van Vaughters is het waarschijnlijkst. Er zou een verbeterd contract van drie jaar klaarliggen. Met het nakende vertrek van Formolo naar Bora-Hansgrohe heeft de Amerikaanse ploeg ook finan­ciële ruimte. Astana ziet in Uran dan weer de perfecte vervanger voor Aru.