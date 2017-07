Iggy Pop sluit eerste dag Suikerrock af met adembenemend rockconcert

Tienen - Iggy Pop, ‘the godfather of punk’ die in april 70 werd, heeft vrijdagavond in Tienen de eerste festivaldag van het stadsfestival Suikerrock afgesloten met een messcherp rockconcert dat de circa 8.000 aanwezigen op de Grote Markt voortdurend naar adem deed happen. Ook in het niet-betalende deel van het festivalcircuit in de Tiense binnenstad was het heel druk, zeker toen rond middernacht op de dj-stage Jan Vervloet zijn ding begon te doen.

Iggy Pop, zoals steeds in bloot bovenlijf, zette met een scherpe versie van ‘I Wanna Be Your Dog’ van de vroegere Stooges meteen de toon voor wat zou volgen. Na enkele hits zoals ‘The Passenger’, aangekondigd met ‘I’m a fuckin’ passenger, pick me up’, en ‘Lust for Life’ volgden even later verbluffende versies van Stooges-songs als ‘I’m Sick of You’ en vooral ‘Search and Destroy’.

Tijdens de nummers vertoonde Pop samen met zijn band steevast bijzonder veel grinta. Hij was zeer goed bij stem en begaf zich tijdens het zingen meermaals onder het publiek.

Na een twaalftal nummers verdween hij gedurende enkele minuten achter de coulissen om vervolgens het publiek helemaal knock-out te slaan met liefst vijf bisnummers waaronder ‘Real Wild Child’ en ‘Sweet Sixteen’ evenals enkele Stooges-songs zoals ‘No Fun’, ‘Down on the Street’ en ‘Loose’ die door de vele enthousiaste fans massaal meegebruld werden. Met de melding ‘Wake up baby, life is short’ verdween hij van het Tiense podium na zich bevrijd te hebben van een vurige vrouwelijke fan die erin geslaagd was het podium op te klimmen.