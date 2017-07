Kim Jong-Un spreekt dreigende taal na nieuwe test met raket: “Volledige VS nu binnen bereik”

“Binnen de maand kunnen we heel de Verenigde Staten treffen.” Dat heeft de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un gezegd na een nieuwe test met een langeafstandsraket vrijdag. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat de VS “alle nodige stappen zal ondernemen om ons grondgebied te beschermen”.

“We hebben bewezen dat we in staat zijn om onze langeafstandsraket op elk moment en van overal af te vuren. Het volledige grondgebied van de Verenigde Staten ligt binnen ons bereik.” Zo citeerde de Noord-Koreaanse staatszender dictator Kim Jong-Un. “De test (van vrijdag, nvdr.) was de laatste verificatie die we nodig hadden.”

Door de test lopen de spanningen tussen de grootmachten opnieuw op. De Verenigde Staten beschuldigen China en Rusland er onder meer van dat ze de dictator “beschermen” zodat hij zijn nucleaire ambities kan najagen. Donderdag keurde de Amerikaanse Senaat nog een reeks nieuwe sancties goed tegen Rusland en Noord-Korea.

“Als de voornaamste economische hulplijnen voor Noord-Korea hebben China en Rusland de speciale verantwoordelijkheid om deze groeiende dreiging voor de regionale en wereldwijde stabiliteit aan te pakken”, zo verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vrijdagavond. “We zullen nooit aanvaarden dat Noord-Korea een kernmacht wordt”, vervolgde Tillerson. “En we zullen ook onze beloftes aan onze bondgenoten in de regio nooit verbreken.”

Ook China heeft zich al publiekelijk uitgesproken tegen de rakettest van vrijdag. “Maar alle betrokken partijen moeten terughoudendheid tonen om stabiliteit in de regio te garanderen”, luidt het bij Buitenlandse Zaken.

Mensen kijken in Noord-Korea naar een verslag van de rakettest op de staatszender. Foto: AP

Volgens het Pentagon vloog de raket vrijdag verder en langer dan bij vorige tests. De raket zou in 45 minuten (6 minuten meer dan bij eerdere tests) meer dan 1.000 kilometer hebben afgelegd. “Er worden duidelijk vorderingen gemaakt”, zegt Melissa Hanham van het Amerikaanse James Martin Center for Nonprofileration Studies. “Volgens onze gegevens zou zo’n raket - indien afgevuurd op de VS - ongeveer 10.000 kilometer kunnen afleggen. Steden als Denver en Chicago zijn binnen bereik. En zelfs New York komt in de buurt.”

Het Pyongyang-regime heeft altijd beweerd dat het nucleaire programma ontworpen is om “te voorkomen dat Noord-Korea aangevallen wordt”. Volgens Trump heeft het echter het omgekeerde effect. “Door de wereld te bedreigen isoleert Noord-Korea zichzelf alleen maar meer van de rest van de wereld en verzwakt het land zijn economie nog meer.”