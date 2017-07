Premier Michel van podium gezet door boze dj op Tomorrowland

“Ik heb net de eerste minister van België van het podium gegooid voor het nemen van selfies tijdens mijn set en zo moet het zijn”, schreef Jackmaster op Twitter, waar hij alleen maar lof mocht ontvangen voor zijn actie.

De Schotse dj was gisteren aan het draaien op het Elrond-podium toen hij er bezoek kreeg van onze regeringsleden. Dat die zomaar achter zijn rug selfies stonden te nemen, nam hij hen niet in dank af.

Just chucked the prime minister of Belgium off the stage at Tomorrowland for taking selfies during my set and so it should be