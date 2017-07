Na 50 jaar: bevroren resten van slachtoffers vliegtuigcrash gevonden op Mont Blanc

Er zijn menselijke lichaamsdelen gevonden op de Mont Blanc, in de Franse Alpen. De overblijfselen behoren toe aan de passagiers van een van de twee vliegtuigen van Air India die ongeveer vijftig jaar geleden crashten in het gebied.

Op 16 januari 1966 crashte een Boeing 707 van Air India - onderweg van Bombay naar New York - in de buurt van de top van de Mont Blanc. Alle 117 mensen aan boord kwamen daarbij om het leven. Zestien jaar eerder crashte er ook al een vliegtuig van Air India in het gebied. Toen stierven 48 passagiers.

Foto: AFP

Daniel Roche, een man die het gebied al jaren uitkamt op zoek naar overblijfselen, deed deze week een lugubere vondst. Naast een van de vier motoren van het vliegtuig vond hij ook nog een hand en een bovenbeen. “Het is de eerste keer dat ik hier menselijke restanten aantref”, verklaarde hij. De gevonden overblijfselen komen volgens Roche mogelijk van een vrouwelijke passagier van de vlucht uit 1966.

De hulpdiensten van Chamonix haalden de overblijfselen op en brachten ze naar de vallei, waar ze op dit moment worden onderzocht door experts. “Het hand en het been komen waarschijnlijk niet van dezelfde persoon”, aldus Stephane Bozon van de plaatselijke gendarmerie. “Ze zijn vermoedelijk van passagiers, maar van welk vliegtuig? Dat is moeilijk te zeggen op dit moment.”

Foto: AFP

Foto: AFP

Enkele dagen geleden werden er ook al twee lichamen vlak naast elkaar ontdekt in de Alpen. Het ging om Marcelin Dumoulin en zijn vrouw Francine (37), een Zwitsers echtpaar dat 75 jaar geleden vermist raakte in het Diablerets-massief in de Zwitserse Alpen. Door de vrieskou waren hun lichamen perfect bewaard gebleven.