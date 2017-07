Veronderstelde dader van mesaanval Hamburg staat bij politie bekend als “islamist, maar niet als jihadist”

De veronderstelde dader van een mesaanval in een supermarkt in de noordelijke havenstad Hamburg in Duitsland stond bij de politie als “islamist” bekend, zo heeft de Hamburgse minister van Binnenlandse Zaken Andy Grote zaterdag op een persconferentie bekendgemaakt.

De 26-jarige was bij de veiligheidsdiensten bekend als “islamist maar niet als jihadist”, zei de bewindsman. Maar er was nog geen inschatting dat de man een onmiddellijk gevaar betekende, aldus de sociaaldemocratische minister van de stadstaat. Hij gold als een “verdacht iemand” ten gevolge van “elementen die op een religieuze radicalisering wezen”.

In dit stadium van het onderzoek zijn er “aanwijzingen omtrent religieuze beweegredenen en islamistische motieven”, maar de man was ook “psychisch labiel”. De politie gaat van een mengeling van beide uit en weet niet wat uiteindelijk de doorslag voor de aanval heeft gegeven.

Er zijn geen aanwijzingen van mensen op de achtergrond of verstrengeling van de verdachte in een netwerk. Daaromtrent is meer onderzoek nodig. Ook dient nagevlooid of de veiligheidsdiensten alle aanwijzingen wel op de aangemeten manier hebben nagegaan, zei de minister.

Minister Grote gewaagde ook van zeven gewonden, naast het 50-jarige slachtoffer dat is overleden. Die gewonden zijn buiten levensgevaar, hoewel sommigen er erg aan toe zijn.

Palestijnse asielzoeker

De minister riep de bevolking op haat de kop in te drukken en zich na de bloedige aanval niet tot angst te laten verleiden. Hij gewaagde van een “erbarmelijke, verachtelijke daad”. “Hij had ieder van ons kunnen treffen”, want hij raakte mensen uit het niets.

De messentrekker was een afgewezen Palestijnse asielzoeker die het land diende te verlaten en die zich in de procedure daartoe bevond, vertelde Grote.

De man was tegen de negatieve beslissing niet in beroep gegaan en had zich vrijdag bij de bevoegde diensten aangemeld om te zien of de vereiste documenten er al waren. Hij was ook willens Duitsland te verlaten. In dat opzicht was hij een “haast voorbeeldig iemand”, zei politieprefect Ralf Meyer.

Er is tegen de messentrekker een arrestatiebevel wegens moord en vijfvoudige poging tot moord uitgevaardigd. Of hij effectief de cel in gaat, staat nog open wegens de psychische kenmerken van de man, zei Jörg Fröhlich van het parket van Hamburg. Mogelijk neemt het federaal parket de zaak over.

Volgens Kathrin Hennings van de plaatselijke politie had de man in de supermarkt in de wijk Barmbek een mes genomen, het uit de verpakking gehaald en is hij aanwezigen beginnen steken.

Vluchtelingencentrum doorzocht

Eerder op de dag werd gemeld dat de Duitse politie een opvangcentrum voor vluchtelingen, waar de vermeende dader heeft vertoefd, doorzocht. Het betreft een centrum in de wijk Langenhorn in de noordelijke Duitse havenstad. De politie wil nog niets kwijt over de uitkomst van de doorzoeking.