Politie vat Belgische dierensmokkelaars: 4.000 hamsters en vogels vervoerd in gruwelijke omstandigheden

De Duitse politie heeft een illegaal dierentransport richting Spanje weten te onderscheppen. De smokkelaars - Belgen - wilden 3.500 hamsters en 500 vogels naar Spanje brengen, maar werden gevat toen hun wagen in panne kwam te staan.

De Belgische smokkelaars waren via Duitsland onderweg naar Spanje toen ze in Siegburg in panne vielen. Eens ze bij een lokale garagist waren aangekomen, vloog de deur van de bestelwagen open. Toen de garagist al de dieren zag, contacteerde hij meteen de ordediensten.

Het zag er dan ook verschrikkelijk uit. De dieren - 3.500 hamsters en 500 vogels - zaten met veel te veel opeengepakt in kleine dozen, hadden geen eten of drinken en amper zuurstof. 500 hamsters waren zelfs al overleden onderweg.

De politie arresteerde de smokkelaars en bracht de dieren over naar een asiel in de buurt. Na verzorging stellen de meeste diertjes het al een pak beter.