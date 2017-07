Restaurantuitbater uit Oosterzele sterft bij vreselijk ongeval in Duitsland. Vrouw en zoon (17) liggen in coma

Oosterzele - Een 43-jarige man uit het Oost-Vlaamse Oosterzele is om het leven gekomen bij een ongeval op de Duitse A3-snelweg. Zijn vrouw (42) en 17-jarige zoon zijn in levensgevaar. “Ze zijn er erg aan toe en worden in een coma gehouden”, zegt de burgemeester van Oosterzele. Het ongeval gebeurde toen een vrachtwagen in volle vaart inreed op de camper van het gezin, dat op de terugweg was van vakantie.

Het ongeval gebeurde vrijdagnamiddag op de A3 tussen Geiselwind en Schlüsselfeld in de Duitse deelstaat Beieren. Een 61-jarige vrachtwagenchauffeur reed zonder te remmen in op een mobilhome die achteraan in een file stond. Die knalde vervolgens tegen de camper voor zich. De klap was zo hard dat er nog enkele auto’s bij betrokken raakten.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en slaagden erin om drie Vlamingen uit de camper te halen. De man - die vermoedelijk aan het stuur zat - was echter al aan zijn verwondingen overleden. Zijn vrouw en zoon werden in levensgevaar met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De mensen in de mobilhome maakten deel uit van dezelfde familie, die samen op vakantie geweest was en nu op de terugweg was naar huis. “Ze baten een restaurant uit in Velzeke (een deelgemeente van Zottegem, nvdr.) maar wonen in Oosterzele”, zegt burgemeester Johan Van Durme. “De moeder en zoon werden naar twee ziekenhuizen in Duitsland gebracht. Ze worden allebei in een coma gehouden. Ik ben vandaag bij de nabestaanden geweest en de dienst slachtofferbejeging van de lokale politie is het nieuws komen vertellen. De verslagenheid is groot, het is verschrikkelijk.”

De A3 moest tijdelijk worden afgesloten na het tragische ongeval, met een kilometerslange file tot gevolg. Ook in de andere richting ontstond er een kijkfile van zo’n 15 kilometer. De snelweg werd vrijdagavond opnieuw geopend.

