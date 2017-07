Nieuw boek onthult wat mama Kardashian liever verborgen had gehouden

Het liefdespad van de zusjes Kardashian ging nooit over rozen, maar ook hun moeder Kris Jenner is geen onbescheven blad. In het nieuwe boek 'Kardashians: An American Drama' schetst auteur Jerry Oppenheimer een beeld van bedrog en diefstal.

Voor zijn boek, dat in september zal verschijnen, sprak Oppenheimer met jeugdvrienden van Kris Jenner, die toen nog Kris Houghton heette. Volgens hen was ze al op jonge leeftijd bezig met mannen en wist ze erg goed hoe ze hen moest verleiden - dat had ze van haar moeder, Mary Jo, geleerd. "Ze was een fijne persoon, tot ze andere dingen belangrijker vond", zegt haar jeugdvriendin Joan Zimmerman. "Ik wil geen slechte woorden gebruiken, maar het leek wel alsof haar moeder haar pooier werd."

Meer dan enkel sporten

De vader van Kris, Robert Houghton, had het gezin in de steek gelaten toen ze zeven was. Mary Jo bleef achter met Kris en haar jongere zus Karen. Ze hertrouwde met de zakenman Harry Shannon en via hem kwam haar zeventienjarige dochter in contact met oudere, rijke mannen, die ze vooral op het golfterrein ontmoette. Ze begon een relatie met professionele golfer Cesar Sanudo, die toen 28 was. "Ze wilde gewoon een man vinden die geld had en haar kon helpen de sociale ladder te beklimmen", zegt Amber Carrilo, de dochter van Sanudo. "Hij heeft me later gezegd dat ze hem had wijsgemaakt dat ze 21 was en dat ze altijd heel vaag was over haar familie." Samen met Sanudo reisde ze de wereld rond en wanneer hij naar golftornooien moest, verbleef ze in zijn huis. Toen ze negentien was, vroeg hij haar ten huwelijk en zij zei "ja".

Van Sanudo naar Kardashian

In die periode ontmoette Kris ook Robert Kardashian, een Armeense advocaat, met wie ze ook begon te daten. In haar eigen biografie bekende ze al dat ze betrapt werd met Robert Kardashian toen Sanudo onverwacht thuiskwam. "Gelukkig hadden we nog kleren aan", schreef ze toen - al klopt daar niets van volgens Jack Spradlin, een goede vriend van Sanudo. "Zijn versie van de feiten was: "Ik was de stad uit en ik vond Kris en Kardashian in bed. Ik kon hem wel vermoorden." Het deed hem pijn en hij was erg lang van streek door het incident, maar hij zette Kris wel het huis uit".

Volgens Carillo vertrok Kris niet zonder 'souvenir': "Mijn vader had gouden munten, die plots verdwenen waren", zegt ze. "Toen hij een tijdje later de moeder van Kris tegengwam, zag hij ze armband droeg met drie gouden munten en hij zou gezworen hebben dat ze uit zijn collectie kwamen." De munten zouden zo'n 30.000 dollar waard geweest zijn.

Kris trouwde met Robert Kardashian in 1978, ging met hem in Beverley Hills wonen en ze kregen vier kinderen: Kourtney, Khloé, Kim en Rob. Toch kon ze ook hem niet trouw blijven: ze werd betrapt in de thuisfitness van Larry Kraines, de beste vriend van haar echtgenoot, toen ze meer deed dan enkel sporten met haar personal trainer Todd Waterman. Robert zelf confronteerde Waterman, maar Kris en hij blijven hun affaire voortzetten. Niet veel later zouden Robert en Kris scheiden, zij zou in 1991 hertrouwen met ex-atleet Bruce Jenner. Robert Kardashian overleed in 2003 aan slokdarmkanker, Bruce Jenner outte zich in 2016 als transgender en gaat sindsdien door het leven als Caitlyn Jenner.