Zakenman haalt grote som geld af in bank en krijgt nadien meteen te maken met gewelddadige overvallers

Een zakenman in de Oekraïense stad Odessa is donderdag op schokkende wijze het slachtoffer geworden van een gewelddadige overval. De man had net een grote som cash geld afgehaald in een bank vooraleer hij te maken kreeg met de bende. Ze konden een zak vol met geld buitmaken.

Het ging om een zeer gedurfde overval, aangezien de mannen in het centrum van de stad hun slag wilde slaan. Enkele ooggetuigen konden ook filmen hoe de drie gewapende overvallers te werk gingen. Aanvankelijk gingen ze de confrontatie aan met de bestuurder van de Hyundai Tucson, waarna ze met onder meer een honkbalknuppel probeerden om een van de ruiten in te slaan. Eens hen dat was gelukt, konden ze een zak met geld meegraaien en vluchten met een witte Skoda Octavia.

Waarom de man zoveel cash bij zich wilde hebben, is niet duidelijk. De politie is momenteel nog op zoek naar de daders.