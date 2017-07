Vrouw wil iedereen waarschuwen voor dit symptoom van borstkanker

Vrouwen die hun borsten onderzoeken, zijn meestal op zoek naar bultjes of knobbeltjes. Maar omdat de Britse Sherrie Rhodes die niet voelde, maakte ze zich ook niet te veel zorgen om het kuiltje dat ze op de zijkant van haar borst vond. Toch bleek het wel om een symptoom van borstkanker te gaan. Met een foto van haar borst wil ze nu andere vrouwen waarschuwen voor dit minder bekende symptoom.

"Gisteren kreeg ik de diagnose borstkanker", schreef Sherrie op Facebook. "Het was totaal onverwacht, omdat het kuiltje in mijn borst het enige symptoom was dat ik had. Het viel me op eind juni en ik ging naar mijn huisarts, die me naar een specialist doorverwees." Een scan, een mammografie en een biopsie later kwam het slechte nieuws.

"Ik was helemaal niet bezorgd omdat ik geen knobbeltje of iets in die aard voelde. Maar toch kreeg ik te horen dat het borstkanker was. Daarom: kijk regelmatig naar je borsten en als er iets veranderd is, negeer het niet. Als ik een post zoals deze gezien zou hebben, zou ik geweten dat dit kuiltje een symptoom van kanker was. Deel deze post alsjeblieft om iedereen daarvan bewust te maken."

"Ik had meteen beslist dat ik de foto op Facebook zou delen", zegr Sherrie, mama van drie kinderen, aan de Britse krant Daily Mail. "Het is een intieme zone en ik was er heel zenuwachtig over, maar ik vind het de moeite waard als ik hierdoor nog maar één persoon zou kunnen helpen."