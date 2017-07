Van perfecte vakantie naar ware nachtmerrie: Belgische vader en zijn twee zonen vastgehouden in Marokko

Een vader uit Binche (Henegouwen) en zijn twee zonen van zestien en twintig jaar worden op dit moment vastgehouden in de Marokkaanse badplaats Agadir. Volgens een Facebookpost van de oudste zoon Nicolas worden ze ervan beschuldigd een man te hebben verwond. “Ze hebben onze paspoorten afgenomen”, luidt het.

Marjorie, de vrouw van Daniel en de moeder van Nicolas en Corentin, maakt zich zorgen. Zij is naar België mogen terugkeren, maar haar echtgenoot en twee zoons moesten achterblijven. “Ze worden sinds dinsdag vastgehouden”, aldus Marjorie aan RTL Info. “Ze zouden een man hebben verwond.”

Marjorie snapt niet hoe hun vakantie - die zo goed was verlopen - in enkele uren kon veranderen in een ware nachtmerrie. Het gezin had dit jaar voor tien dagen Agadir gekozen als jaarlijkse vakantie. “Na negen perfecte dagen vol ontspanning en amusement is het de dag voor ons vertrek helemaal foutgelopen. Nadat een animator van ons hotel een van zijn vrouwelijke collega’s had geslagen, sprak mijn man hem erop aan. Vrouwen slaan, dat doe je niet. Vervolgens is de animator beginnen te drinken, heel veel te drinken om vervolgens met iedereen ruzie te zoeken. Toen is alles uit de hand gelopen. Wij zijn toen vertrokken voor het erger werd. We zijn naar de receptie gegaan om ervoor te zorgen dat iemand tussenbeide zou komen.”

Marjorie heeft toen gevraagd om met de directeur van het hotel te spreken, om een klacht in te dienen over het gedrag van de animator. De directeur zou hen hebben aangehoord en hen vervolgens nog een goed verblijf hebben gewenst. Vervolgens zou hij echter naar de politie hebben gebeld om de Belgen te beschuldigen. “Kort na de middag, we waren net iets aan het eten, kwamen er enkele agenten op ons af en ze arresteerden mijn man en mijn twee zonen.”

Tafel naar hoofd gegooid

De animator zou momenteel zijn opgenomen in het ziekenhuis. “Corentin, mijn jongste zoon, zou een tafel naar het hoofd van de animator hebben gegooid. Die tafel weegt twee keer zoveel als mijn zoon. Hoe zou hij zoiets hebben kunnen doen?”

De drie mannen kregen al twee keer het bezoek van een officier van justitie. Die stelde telkens een schikking voor. Marjorie heeft contact opgenomen met de Belgische ambassade in Marokko, het Belgische consulaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ze heeft naar eigen zeggen nog geen “bevredigend antwoord” gekregen. “Het enige wat Buitenlandse Zaken me gezegd heeft, is dat ze officieel beschuldigd worden en dat er een oplossing gevonden moet worden. Het enige dat ik kan doen, is hen geld opsturen om hun hotelkosten te betalen.”

Ook RTL Info nam contact op met Buitenlandse Zaken. “Wij weten niets over deze zaak”, luidde het toen.