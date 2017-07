Man ontsnapt nipt aan de dood nadat zwaardvis zijn hals spietst: “Ik dacht dat hij neergeschoten was”

De Australische Alan en Sharon Pope stonden op een bootje op weg om te gaan snorkelen toen plots een zwaardvis het water uit schoot en Alan in de hals trof. Door de impact brak de bek van de vis af, waarna die bleef steken in de hals van de man, wat hem mogelijk het leven redde. Toch was er 36 uur en drie ziekenhuizen voor nodig om de bek veilig te verwijderen.

De gepensioneerde postbode Alan Pope en zijn vrouw Sharon zullen zich deze vakantie allicht nog lang herinneren. Nadat Alan geraakt werd door de bek van een zwaardvis, bleef hij hevig bloedend op de bodem van hun bootje achter.

“Ik dacht dat hij neergeschoten was. Ik hoorde een bonk en zag hem op de bodem van de boot liggen met een gat in zijn hals, als een schotwonde. Toen begon hij te kuchen en bloed op te hoesten”, vertelt zijn vrouw Sharon.

archiefbeeld Foto: ISOPIX

De hoorn zat zo dicht bij de slagader van de man dat het 36 uur duurde en drie verschillende ziekenhuizen vooraleer dokters het durfden verwijderen. Zowel Alan als zijn vrouw hebben het dier niet gezien, volgens de locals is het weer in het water beland, maar omdat de bek nog tanden had, wordt aangenomen dat het om een jong dier ging. Zwaardvissen verliezen hun tanden namelijk eenmaal ze langer dan een meter worden.

“We huurden een kleine privéboot om ons mee te nemen, dus het was enkel ik, mijn vrouw en de kapitein”, vertelde Alan later. “Het water was best onrustig, maar toen we een halfuur onderweg waren, voelde ik een klap tegen de zijkant van mijn hoofd. Ik wist niet goed wat er gebeurd was, en toen voelde ik iets tintelen in de achterkant van mijn keel.”

Er zat niets anders op voor Alan om het halfuur terug naar de kust zo goed en zo kwaad mogelijk door te komen, ondertussen proberend het bloeden te stelpen. “Het miste mijn halsslagader met een millimeter. De dokters zeiden dat als de operatie misgegaan was, ik binnen de drie minuten leeggebloed was.”

In eerste instantie gingen de Popes naar het piepkleine medische centrum op het eiland Lembongan, waar de dokter de bovenste helft van de bek verwijderden. De onderste helft konden ze niet meteen bereiken, dus lieten ze die zitten. “Die helft wegnemen was het slechtste wat ze hadden kunnen doen”, vertelt Alan. “Ze hadden het moeten laten zitten.”

(lees verder onder de foto)

archiefbeeld Foto: ISOPIX

Het koppel kreeg de raad om terug naar Bali te gaan, naar een beter ziekenhuis. Aangekomen in het eerste ziekenhuis bleek daar dat de dokters niet zeker waren hoe ze de rest van de bek veilig moesten verwijderen. Ze stuurden hem door naar een ziekenhuis 40 minuten verderop voor een CT-scan.

“De bek zat recht in het midden van een vork tussen mijn twee voornaamste slagaders”, vertelde Alan. “Het duurde tot 36 uur na het incident en een operatie van 3.5 uur voor de bek verwijderd was.”

Na een paar dagen herstellen in het ziekenhuis, vloog het echtpaar terug naar Australië. Alan nam de bek met zich mee naar huis en heeft sindsdien zelfs een tattoo van een zwaardvis laten zetten.