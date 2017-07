Leko roteert verrassend niet: enkel Perbet wordt geslachtofferd

Club Brugge gaat zaterdag op zoek naar drie punten in en tegen Lokeren. Blauw-Zwart start met twijfels aan het seizoen na een matige voorbereiding. In de voorronde van de Champions League kende het woensdag een zwakke generale repetitie, met enkele verdedigende blunders. Trainer Ivan Leko roteert echter niet, enkel Jelle Vossen is nieuw in de basis.