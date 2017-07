EK ZWEMMEN. Kimberly Buys zwemt naar zevende plaats in historische WK-finale, Amerikaans fenomeen pakt twee wereldtitels in één uur

Kimberly Buys is zevende geworden op de 50 meter vlinderslag op het WK zwemmen in Boedapest. Het goud ging naar de Zweedse favoriete Sjostrom in 24.60, onze landgenote eindigde in 25.78. De 28-jarige Antwerpse bleef zo acht honderdsten boven het Belgisch record dat ze vrijdag in haar halve finale won. Het was voor het eerst sinds Brigitte Becue in 1998 dat een Belgische vrouw een WK-finale mocht zwemmen.

Buys reageerde na afloop realistisch: “De chrono in mijn finale was mijn vorige Belgisch record, dus dat was geen slechte race. Ik heb even gedacht dat ook een medaille vandaag zou kunnen, iedereen lag toch dicht bij elkaar. Maar als je de uitslag bekijkt, zwom het podium toch nog een stukje sneller. Misschien kan ik dat ooit, maar nu nog niet. Maar ik mag echt wel tevreden zijn met deze chrono en deze plaats.”

De Zweedse Sarah Sjöström won in 24.60, voor de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (25.38) en de Egyptische Farida Osman (25.39). Voor de 23-jarige Sjöström is het het tweede goud in Boedapest. Eerder verlengde ze ook haar titel op de 100 meter vlinderslag. Op de 100 meter vrije slag startte ze ook als topfavoriete, maar moest ze verrassend met zilver vrede nemen. Ze heeft nu zes wereldtitels in olympisch bad op haar palmares, vier op de 100 meter vlinderslag (2011, 2013, 2015, 2017) en twee op de 50 meter (2015, 2017). Op de 100 meter vlinder is ze ook olympisch kampioene.

Amerikaans fenomeen verovert twee wereldtitels in één uur

De Amerikaan Caeleb Dressel gooide hoge ogen op het WK. Nog geen uur nadat hij zijn wereldtitel op de 50 meter vrije slag veroverde, pakte de twintigjarige Dressel zaterdag ook goud op de 100 meter vlinderslag.

Op de 100 meter vlinderslag tikte het Amerikaanse fenomeen aan in 49.86. Dressel was zo vier honderdsten te traag om het wereldrecord van de Amerikaanse zwemlegende Michael Phelps (49.82) te evenaren. De Hongaar Kristof Milak (50.62) kreeg de zilveren medaille om de hals, de Singaporees Joseph Schooling en de Brit James Guy (50.83) deelden de derde plaats.

Op de 50 meter vrije slag had de twintigjarige Amerikaan met een tijd van 21.15 de Braziliaan Bruno Fratus (21.27) en de Brit Benjamin Proud (21.43) achter zich gehouden.

Voor Dressel zijn dat al zijn vierde en vijfde gouden medaille op het WK zwemmen. Donderdag veroverde hij goud op de 100 meter vrije slag, twee dagen later mag hij daar twee individuele wereldtitels (50m vrij en 100m vlinderslag) aan toevoegen. De Amerikaanse revelatie is ook de eerste zwemmer die op een wereldkampioenschap de dubbel 100 meter vrij en 100 meter vlinderslag pakt. Eerder deze week won Dressel ook al twee gouden medailles met het Amerikaanse aflossingsteam. Zaterdagavond komt hij nog in actie op de 4x100m vrije slag voor gemengde landenteams.

Caeleb Dressel Foto: AFP

Katie Ledecky verovert vijfde gouden medaille op 800 meter vrije slag

Op de 800 meter vrije slag behaalde Katie Ledecky haar derde opeenvolgende wereldtitel. De twintigjarige Amerikaanse tikte als eerste aan in 8:12.68 en mocht zo haar vijfde gouden medaille ophalen. De Chinese Li Bingjie (8:15.46) en de Amerikaanse Leah Smith (8:17.22) vervolledigden het podium.

Ledecky had haar zinnen gezet op een evenaring van het record van haar landgenote Missy Franklin, die in 2013 zes gouden medailles op een WK won. De vijfvoudige olympische kampioene zag die droom woensdag uiteenspatten na haar verrassende nederlaag tegen de Italiaanse Federica Pellegrini op de 200 meter vrije slag. Ledecky blijft zo steken op vijf gouden medailles. Eerder deze week won ze de 400 meter vrije slag, 4x100 meter vrije slag, 1.500 meter vrije slag en de 4x200 meter vrije slag.

Katie Ledecky Foto: Photo News

Zweedse Sjöström verbetert wereldrecord op 50 meter vrije slag

Op de 50 meter vrije slag stelde Sarah Sjöström het wereldrecord scherper. In de halve finale van de afstand tikte de 23-jarige Zweedse aan in 23.67. Het vorige wereldrecord stond op naam van de Duitse Britta Steffen (23.73). Sjöström, die een uur eerder wereldkampioene op de 50 meter vlinderslag werd, doet zes honderdsten beter dan die acht jaar oude toptijd.

Vorige week zondag verbrak Sjöström al het wereldrecord op de 100 meter vrije slag tijdens de finale van de 4x100 meter vrije slag. Ze tikte af na 51.71, en ging zo de geschiedenis in als eerste vrouw die op die afstand onder de 52 seconden blijft. Hoewel de Zweedse twee wereldrecords op de vrije slag achter haar naam heeft staan, slaagde ze er nog niet in een gouden medaille te veroveren in die discipline.

Sarah Sjöström Foto: AFP

Australische Seebohm verlengt wereldtitel op 200 meter rugslag

De Australische Emily Seebohm verlengde dan weer haar wereldtitel op de 200 meter rugslag. Dankzij een geweldige eindspurt tikte de 25-jarige Seebohm aan in 2:05.68, voor de Hongaarse vice-olympische kampioene Katinka Hosszu (2:05.85) en de Amerikaanse Kathleen Baker (2:06.48). Voor Australië, nochtans een topland in het zwemmen, is het nog maar de eerste wereldtitel in Boedapest.

Seebohm zit nu aan vijf wereldtitels in olympisch bad. In 2015 won ze in Kazan ook de 100 meter rugslag en veroverde ze met haar land, net als in 2007, goud op de 4x100 meter wisselslag. Op de Olympische Spelen werd ze vorig jaar in Rio verrassend uitgeschakeld in de halve finales van de 200 meter rugslag en deed ze op de 100 meter niet beter dan een zevende plaats.