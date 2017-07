Adnan Januzaj kan met Real Sociedad niet winnen tegen Feyenoord

Feyenoord heeft zaterdag in de Rotterdamse Kuip een vriendschappelijke match gewonnen tegen Real Sociedad. De Nederlandse kampioen klopte de Spanjaarden met 1-0. Nicolai Jorgensen (12.) scoorde vroeg in de partij het enige doelpunt.

Bij Real Sociedad verliet Adnan Januzaj na 78 minuten het terrein. De zesvoudige Rode Duivel probeert in het Baskenland zijn carrière nieuw leven in te blazen. Januzaj brak in 2013 op indrukwekkende wijze door bij Manchester United, en versierde na zijn debuutjaar zelfs een selectie voor het WK in Brazilië. Maar nadien kon de aanvaller de hoge verwachtingen bij United niet inlossen, en ook uitleenbeurten aan Dortmund en Sunderland werden geen overdonderend succes. Bij Sociedad hoopt Januzaj dit seizoen zijn onnavolgbare dribbels van weleer terug te vinden.

Foto: Photo News