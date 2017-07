GERUCHTEN. Neymar kan zichzelf vrijkopen, Rode Duivel in beeld bij Barça

De saga rond Neymar blijft de geruchtenmolen beheersen. De Braziliaan staat nadrukkelijk in de belangstelling van PSG, dat 222 miljoen euro op tafel moet leggen. Het lijkt er steeds meer op dat de Braziliaan Camp Nou zal verlaten. Volgens de laatste berichten in de Spaanse media zou hij zichzelf wel eens kunnen vrijkopen, door een deal met Qatar Sports Investment. De Catalanen zouden voor een eventuele vervanger ondertussen hun blik richten op Madrid.

Het Spaanse El Mundo Deportivo meldt dat er een opvallende constructie in de maak is. Barcelona liet al verstaan dat PSG sowieso het bedrag van de clausule op tafel zal moeten leggen, voor minder vertrekt Neymar niet. De Fransen dreigen dan wel in de problemen te komen met de Financial Fair Play en dus zoeken ze alternatieven. Eigenaar Qatar Sports Investment zou daarmee kunnen helpen. Neymar reist eerstdaags naar Qatar, om een contract ter waarde van 300 miljoen euro te tekenen met. Dat geld krijgt hij van het bedrijf om op te treden als ambassadeur van het WK 2022 in de oliestaat, dat fel bekritiseerd is.

Maar belangrijker: met die som zou hij ook zijn contract bij Barcelona kunnen uitkopen. De Braziliaan zal dus zelf de financiële middelen op tafel kunnen leggen om zijn transfer mogelijk te maken. Vervolgens kan hij als vrije speler een contract tekenen bij PSG. Zo omzeilt de Franse topclub de regels en kan het de vedette alsnog strikken. Neymar zou zijn zinnen gezet hebben op een overgang naar Parijs en aan zijn ploegmaats hebben laten weten dat hij vertrekt.

Opvolger uit Madrid?

In de zoektocht naar een mogelijke opvolger zou Antoine Griezmann in beeld zijn, meldt Marca. De Franse spits is een sterkhouder bij concurrent Atlético Madrid en stond deze zomer al nadrukkelijk in de belangstelling van Manchester United. Griezmann besliste echter om daar niet op in te gaan omdat Atlético geen transfers mag doen. Barcelona wil desondanks een poging wagen. De Fransman heeft een afkoopclausule van 100 miljoen euro in zijn contract.

Foto: REUTERS

Ondertussen boeken de Catalanen geen vooruitgang in het dossier van Coutinho. Liverpool wil profiteren van het geld dat op komst is voor Neymar en vraagt 150 miljoen euro. Dat wil Barça absoluut niet betalen. Voorzitter Bartomeu bevestigde in de Spaanse pers wel dat zijn club nog versterking wil op het middenveld.

Hazard of Dele?

The Mirror meent dan weer te menen dat Barcelona al andere spelers in gedachten heeft om de vacante plek van aanvallende middenvelder in te vullen. En de genoemde namen zijn niet de minste. De krant meldt dat Eden Hazard en Dele Alli in beeld zijn bij de Spaanse grootmacht. Die zijn sterkhouder bij respectievelijk Chelsea en Tottenham en lijken moeilijk haalbaar, maar de Catalanen gaan wel over een stevige portefeuille beschikken.

Hazard staat momenteel nog aan de kant. Foto: Photo News

Blijft Perisic?

De Kroaat, ex-Club Brugge, leek de voorbije weken op weg naar Manchester United. Inter wilde zijn vraagprijs echter niet laten zakken en het dossier zat muurvast. En als het van Inter-trainer Luciano Spalletti afhangt, blijft Perisic gewoon in Milaan. “Er zijn geen noemenswaardige contacten meer geweest in de voorbije week”, klinkt het op de clubwebsite, na de gewonnen partij tegen Chelsea. “Voor mij zijn de onderhandelingen over. Hoe meer dagen passeren, hoe moeilijker het wordt om een vervanger te halen en dus ben ik tegen zijn vertrek.”

Perisic scoorde tegen Chelsea. Foto: Photo News

Chelsea wil twee Engelse internationals

The Blues zijn nog niet klaar met hun huiswerk. Trainer Antonio Conte kreeg met Rudiger, Bakayoko en Morata al enkele grote namen, maar zou er nog twee Engelse bij willen. Volgens The Telegraph wil de Italiaanse coach Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal) en Ross Barkley (Everton) aan zijn selectie toevoegen. Om beide heren te strikken, wil Chelsea 80 miljoen euro uitgeven.

Juve deelt vraagprijs mee voor Dybala

The Red Devils hebben naast Perisic ook nog Paulo Dybala in het vizier. De Argentijn kende een sterk seizoen bij Juventus en de Oude Dame ziet hem dan ook liever niet vertrekken. De Italiaanse landskampioen wil dan ook boter bij de vis. Volgens La Repubblica heeft United te horen gekregen dat Juventus 120 miljoen euro vraagt voor zijn goudhaantje. Ook Barcelona heeft Dybala op zijn lijstje staan.