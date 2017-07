Vliegtuigpassagiers mogelijk bestraald tijdens vlucht

Passagiers van een vlucht tussen Caïro en Zürich en tussen Zürich en Brussel hebben op 13 juli mogelijk een lage dosis radioactieve straling opgelopen zonder dat te beseffen.

Een opgebruikte radioactieve bron aan boord was onvoldoende beschermd teruggestuurd naar de producent in Fleurus, die het probleem opmerkte. Het FANC onderzoekt de zaak.

Opgeslagen op Zaventem

NTP Radioisotopes in Fleurus produceert radioactieve bronnen voor bijvoorbeeld industriële beeldvorming. Het kreeg afgelopen dinsdag een opgebruikte Iridum 192-bron teruggestuurd uit Egypte, die kortstondig op Zaventem lag opgeslagen.

Te hoog stralingsniveau

De dosismeter van een personeelslid merkte een te hoog stralingsniveau op, waarna het FANC werd opgetrommeld. Dat stelde vast dat de bron niet goed verpakt zat en er waren ook problemen met de labeling en verzegeling. Het pakje mocht zo niet worden verzonden. De afzender zal nu worden opgevolgd.

De bron - een vingerkootje van de pink groot - leverde een stralingsniveau op van zo’n 2 mSv per uur. De jaarlimiet voor een gewone Belg ligt op 1 mSv, los van de jaarlijkse 2,8 mSv aan natuurlijke straling.

Omdat het pakje op twee opeenvolgende passagiersvluchten werd vervoerd, berekende het FANC de maximale dosis die passagiers mogelijk opliepen. Het zou gaan om conservatieve berekeningen omdat niet geweten is waar het pakje in het laadruim zat.

“Niet levensgevaarlijk”

“De maximale dosis waaraan een passagier die vlak boven het collo (pakje, red.) zat op de vlucht Caïro-Zürich blootgesteld zou kunnen zijn, bedraagt 6,6 mSv. Voor een passagier op de vlucht Zürich-Brussel bedraagt dit 3,1 mSv”, klinkt het.

“Qua blootstelling is dit een factor vijf tot zes boven de limiet, al moet men zich niet ongerust maken. Dit is geen levensgevaarlijke dosis”, zegt FANC-medewerker Simon Coenen. “Een buik-CT-scan levert bijvoorbeeld bijna 10 mSv op. Maar we gaan ervan uit dat eender welke onnodige dosis vermeden moet worden.”

Het FANC deelde het incident voorlopig in op niveau 2 van de International Nuclear Event Scale (INES), een communicatiehulpmiddel om de ernst van radioactieve gebeurtenissen weer te geven. De schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).