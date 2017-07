Zaterdagmorgen zijn in een koelwagen aan de ferryterminal van Loon-plage, in de omgeving van Duinkerke, 26 migranten ontdekt.

Een Iraaks kind van twee jaar oud moest met onderkoelingsverschijnselen in het gezelschap van haar moeder naar het ziekenhuis overgebracht worden. Dat is van de brandweer vernomen.

Regelmatig proberen migranten, die in Groot-Brittannië willen geraken, zich te verstoppen in vrachtwagens die in Noord-Franse havens de ferry nemen richting Dover.