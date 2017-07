Louis Bostyn is door de blessure van Sammy Bossut voorlopig de eerste doelman van Zulte Waregem. De jonge goalie ging vorige week echter al in de fout tegen Anderlecht en ook tegen Eupen bracht hij zichzelf in de problemen. Hij veroorzaakte een strafschop, maar zette zijn fout zelf recht. Luis Garcia zag zijn strafschop uit doel geranseld worden, meteen goed voor de eerste penaltymisser van het seizoen.