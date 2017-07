Fellaini op weg naar Turkije? “Persoonlijk akkoord met topclub”

Vertrekt Marouane Fellaini dan toch bij Manchester United? Hoewel hij steeds veel lof krijgt van trainer José Mourinho, is hij geen onbetwist titularis en worden er steeds middenvelders aan The Red Devils gelinkt. Bovendien loopt zijn verbintenis nog maar een jaar en dus kan Man Utd nu nog langs de kassa passeren. De Rode Duivel werd zaterdag in de Turkse pers gelinkt aan Galatasaray. Er zou zelfs al een persoonlijk akkoord zijn tussen speler en club.

De 29-jarige Fellaini is volgens de Turkse pers op weg naar Istanbul. Ajansspor meldt dat de middenvelder zelfs al een persoonlijk akkoord heeft met de club. Galatasaray zou enkel nog een overeenkomst moeten vinden met Man Utd. Sportief directeur Cenk Ergun bevestigde dat er gesprekken lopen over Fellaini. “Hij is een doelwit. We zijn in gesprek met hem en hebben een voorstel gedaan. Als we Fellaini kunnen strikken, gaan we niet meer voor Alfred N’Diaye van Villareal”, klinkt het bij Ajansspor.

Hoewel Mourinho onze landgenoot steevast in bescherming nam, zoekt Man Utd nog steeds een nieuwe middenvelder. Zo heeft de Engelse grootmacht interesse in Marco Verratti van PSG.