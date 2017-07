Roemeense ref leidt Basaksehir-Club Brugge in goede banen

De Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs is door de Europese voetbalbond UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de terugwedstrijd van Club Brugge tegen het Turkse Basaksehir in de derde voorronde van de Champions League. Dat heeft Thibault De Gendt, competitiemanager van de Belgische voetbalbond, zaterdagavond bekendgemaakt via Twitter.

De 32-jarige Kovacs fluit sinds 2010 op Europees niveau. Vorig jaar leidde de Roemeen de groepswedstrijd van de Europa League tussen Anderlecht en het Franse Saint-Etienne (2-3) in goede banen.

Blauw-zwart moet woensdag in Istanboel nog vol aan de bak tegen de Turkse vicekampioen om het 3-3 gelijkspel van de heenmatch in Brugge op te halen.

De UEFA duidde ook de refs aan voor de Europa League-wedstrijden van volgende week donderdag. De Franse scheidsrechter Nicolas Rainville fluit de terugwedstrijd van AA Gent in het Oostenrijkse Altach. De Buffalo’s speelden in eigen land 1-1 gelijk. De Italiaanse arbiter Marco Guida heeft de leiding over Oostende-Marseille in handen. De kustboys moeten in de Versluys Arena een 4-2 nederlaag goedmaken.