Duitser (55) opgepakt die speciaal naar Florida reisde om meisje (13) te verkrachten én te martelen

“Na 38 jaar in de ordehandhaving denk je ongeveer alles gezien te hebben, maar vanavond werd ik toch nog even misselijk.” Dat schreef een Amerikaanse sheriff eerder deze maand op Facebook nadat zijn agenten Meinrad Kopp hadden opgepakt. De 55-jarige Duitser was naar Florida gereisd om er een kind te misbruiken en te martelen.

Het onderzoek naar de man begon al in april 2017. Twee maanden later was Kopp actief in een chatroom: hij probeerde om een kind te overtuigen tot seksuele, zelfs sadomasochistische handelingen. Kopp vermeldde er nog bij dat hij naar de VS zou reizen om het meisje te mishandelen en pijn te doen. “Wat de 55-jarige in Zwitserland wonende Duitser niet wist, was dat hij eigenlijk met een undercover agent aan het chatten was”, aldus Wayne Ivey, sheriff van Brevard County in Florida.

Enkele dagen na de chat vloog Kopp daadwerkelijk naar Orlando. Daar werd hij opgepakt door agenten van de Amerikaanse Binnenlandse Veiligheid. “In zijn bagage werden onder meer gewichten, touw, plakband en een zaklamp gevonden. Allemaal spullen die hij wilde gebruiken bij het kind.”

De Duitser zou al bekend hebben dat hij niet aan zijn proefstuk toe was. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. “Ik wil tot slot alle agenten bedanken die deze arrestatie mogelijk hebben gemaakt”, besluit de sheriff. “Zij werken de klok rond om onze kinderen te beschermen. Deze zaak is een perfect voorbeeld van het feit dat er geen grenzen zijn voor diegenen die onze meest dierbare burgers viseren.”