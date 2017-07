Manchester City overklast Tottenham dankzij “wonderlijke” Kevin De Bruyne

Manchester City is al helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Enkele dagen nadat Real Madrid met 4-1 werd verslagen in LA, waren de mannen van Pep Guardiola weer in onweerstaanbare vorm tegen Tottenham. In het Nissan-stadion van Nashville waren John Stones, Raheem Sterling en Brahim Diaz de doelpuntenmakers in de 3-0-zege tegen de Spurs maar het was toch weer Kevin De Bruyne die de absolute ster van de avond was.

David Silva is weer speelklaar en kwam weer in de ploeg, achterin speelde Vincent Kompany samen met John Stones en Nicolas Otamendi in de driemansverdediging met Kyle Walker en Danilo die voor dreiging moesten zorgen vanop de flanken. De Bruyne bemande samen met Silva en Fernandinho het middenveld, voorin stond Gabriel Jezus. Bij Tottenham stonden de drie Belgen in de basis: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Moussa Dembele.

Stones opende al na negen minuten de score op een heerlijke assist van De Bruyne na een vrije trap maar het was een mysterie dat de voorsprong aan de rust nog niet groter was want City overklaste de Spurs. Danilo en Jezus geraakten niet voorbij Lloris.

Ook na rust bleef City de wet dicteren met De bruyne als onzelfzuchtige strateeg. Op het uur werden De Bruyne en Kompany echter naar de kant gehaald, net als Dembele aan de overkant. De ingevallen Sergio Aguero raakte twee keer de paal maar het was Sterling die de voorsprong dan toch kon verdubbelen op assist van de eveneens ingevallen Samir Nasri. Ook Vertonghen mocht gaan rusten en Diaz legde de 3-0-eindscore vast.

Op de website van Manchester City niets dan superlatieven over de oefenwedstrijd. Ederson maakte een goede indruk en kreeg achteraf lof van coach Guardiola maar “het was de artiest De Bruyne die de show stal”.

“Hij was wonderlijk voor City”, klinkt het. “Als hij in deze vorm zit is er tegen zijn creativiteit bijna niets te beginnen.”