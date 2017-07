Heldhaftige hond haalt hulp nadat twee kinderen door bliksem geraakt zijn

Een heldhaftige hond heeft het leven van twee meisjes gered, toen die aan het wandelen waren in de Amerikaanse staat Utah. De achtjarige en zestienjarige waren de omgeving gaan verkennen tijdens een familieweekend, toen een zwaar onweer plots over hun hoofden voorbijtrok. Plots sloeg de bliksem in en werden de meisjes geraakt. Er was geen mens in de buurt om hen te helpen, maar dat was zonder hun trouwe viervoeter gerekend.

Toen het dier zag dat de twee meisjes bewusteloos op de grond raakten en niemand meer reageerde, rende hij meteen weg. Zo snel als zijn poten hem konden dragen, haastte hij zich naar de kampeerplaats waar hun familieweekend in Beaver County doorging. Daar hadden ze meteen door dat er iets grondig mis was en volgden ze hun hond naar de plaats waar de meisjes bewusteloos lagen.

Er moest zo snel mogelijk hulp komen, maar dat is niet simpel, want de camping en het gebied daarrond ligt op zo’n 3.000 meter hoogte. Het is net het weidse, ruige, onbereikbare terrein dat veel mensen aantrekt. Daar is de kans op blikseminslagen ook heel wat groter. “Een zeer gevaarlijke situatie, je kan best open terrein vermijden tijdens een onweer daar”, vertelde meteoroloog Randy Graham aan de Deseret News.

Al snel arriveerde er hulp vanuit onverwachte hoek. Een helikopter die toevallig in de buurt was om biologisch onderzoek te doen, landde bij de familie en bracht de zwaargewonde kinderen meteen haar het ziekenhuis van Salt Lake City, ongeveer 321 kilometer verder. Het 16-jarig meisje is zwaargewond, maar stabiel. Het 8-jarig kind vecht nog voor haar leven. Als de hond niet zo snel hun familie was gaan verwittigen, zouden ze het wellicht niet overleefd hebben.