Barcelona aan het feest in eerste Clasico van het seizoen

De eerste ‘Clasico’ van het seizoen tussen de twee Spaanse voetbalgiganten FC Barcelona en Real Madrid is zaterdag in een nipte zege voor Barça geëindigd: 3-2. Het ging om een ontmoeting in het kader van de International Champions Cup in Miami. Het leek wel een generale repetitie over twee weken wordt de eerste echte Clasico op Spaanse bodem al betwist in Camp Nou.

Lionel Messi opende in het met 66.014 toeschouwers uitverkochte Hard Rock Stadium na drie minuten de score voor Barcelona en na zeven minuten stond het door een goal van Ivan Rakitic al 2-0 voor de Catalanen. Voor rust kwam Real op gelijke hoogte door doelpunten van Mateo Kovacic (14’) en Marco Asensio (36’). Gerard Piqué maakte vijf minuten na de pauze de derde voor Barça. De verdediger rondde een vrije trap van Neymar af en bezorgde zijn team, met Thomas Vermaelen op de bank, zo de winst.

Foto: AFP

Geen Ronaldo

Bij Real Madrid ontbrak sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller geniet na de Confederations Cup nog van een vakantie en mocht passen voor de oefencampagne van Real in de Verenigde Staten.

De eerste klassieker op Spaanse bodem is overigens al over een kleine twee weken, wanneer FC Barcelona en Real Madrid elkaar op 13 augustus in Camp Nou treffen in de Spaanse Super Cup.