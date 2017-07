Dit is de Nederlandse Lotte, de mooiste tiener ter wereld

Lotte van der Zee mag zich officieel “de mooiste tiener ter wereld noemen”, nu ze het kroontje van ‘Miss Teenager’ in de wacht wist te slepen. De 18-jarige uit het Nederlandse Enschede won van 33 andere jonge dames tijdens de wedstrijd in Guatemala.

Een jaar lang mag de 18-jarige het kroontje bijhouden. En daar zijn onze noorderburen heel blij mee, want het is opmerkelijk dat een Nederlandse wint. Lotte is de eerste Europese die de titel in de wacht sleept. De deelnemende landen komen voornamelijk uit Latijns-Amerika.

Van der Zee is niet aan haar proefstuk toe. Ze won vorig jaar ‘Miss Teen of the Nederlands’. Toch had ze haar eigen kansen niet hoog ingeschat. “Alleen het meedoen is al fantastisch”, schreef ze op haar Instagramprofiel. Nu klinkt ze euforisch op haar Facebookpagina: “Het meest onwerkelijke werd werkelijkheid deze avond. Iedereen bedankt voor het stemmen, steunen, de lieve berichtjes en jullie support!”

