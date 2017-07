Na de contractverlenging volgt een nieuwe uitdaging voor Nainggolan: kapper worden

Enkele dagen geleden kwam er witte rook bij AS Roma: Radja Nainggolan had eindelijk zijn contract bij de Romeinen verlengd tot 2021. Omdat de Rode Duivel nog steeds razend populair is bij de fans van de Giallorossi en om zijn contractverlenging te vieren, ging Il Ninja een speciale uitdaging aan. Drie fans moest hij binnen de negentig seconden voorzien van zijn handelsmerk, een hanenkam. Hij kreeg gelukkig eerst een kleine demonstratie van de barbier, waardoor het vrij aardig lukte. Al raden we Radja aan om het voorlopig toch maar bij voetballen te houden.