Dokter onderbreekt haar eigen bevalling om een patiënt te helpen met de geboorte van haar kind

Een gynaecologe die een kindje krijgt, weet waaraan ze zich kan verwachten en is misschien wat rustiger dan een gemiddelde mama. Maar Amanda Hess uit de Amerikaanse staat Kentucky was wel heel erg op haar gemak. Toen de hoogzwangere dokter hoorde dat een andere vrouw dringend moest bevallen, deed ze snel even haar handschoenen aan om het kindje op de wereld te gaan zetten.

De gynaecoloog van dienst was opgebeld en zou zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komen om de patiënte te helpen bevallen. Maar dat duurde nog wel even. Dokter Hess, die toch ook aan het wachten was om haar eigen bevalling te kunnen starten, besloot dan maar zelf te gaan helpen.

De patiënte mocht niet merken dat haar dokter zelf op het punt stond om een kind te krijgen, want dat zou haar kunnen stresseren. De arts deed een tweede ziekenhuiskleed aan om haar achterkant te bedekken en een extra paar botten over haar schoenen. “Zo wou ik voorkomen dat er iets van vocht of bloed over mezelf zou komen”, legt de vrouw uit aan de lokale televisiezender WKYT.

Daarna wandelde ze doodleuk binnen bij de patiënte die moest bevallen. “Ze was gewoon heel blij dat ze nu mocht persen en dat de baby eruit kon. Wachten kan echt verschrikkelijk zijn op dat moment”, aldus Hess. Zodra het kindje ter wereld was gekomen, liet de dokter alles over aan het vakkundig team. Ze wandelde terug naar haar eigen bed en kreeg even later zelf haar dochter, Ellen Joyce.